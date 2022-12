Ilkka Oyj Pörssitiedote 1.12.2022, klo 14.00



ILKKA OYJ ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN



Ilkka Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan 26.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeiden hankinta käynnistyy aikaisintaan 2.12.2022 ja päättyy, kun tarvittavat osakkeet on hankittu. Hankittava määrä on korkeintaan 120 000 osaketta, joka vastaa noin 0,6 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 0,5 % yhtiön kaikista osakkeista. Hankintaan käytetään enintään 550 000 euroa. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.



Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.



Yhtiökokous 26.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljä (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.



Ilkka Oyj:llä on yhteensä 25 450 411 osaketta. Ilkka Oyj ei omista tällä hetkellä omia osakkeitaan.



Olli Pirhonen

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj, puh. 040 766 5418





