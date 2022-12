Desjardins Assurances s’associe à TELUS Santé pour élargir l’accès aux services de santé et de mieux-être

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desjardins Assurances et TELUS Santé ont annoncé aujourd’hui avoir conclu une nouvelle collaboration pour offrir aux adhérents et aux personnes admissibles à un régime d’assurance collective administré par Desjardins un accès aux services de santé et de mieux-être de TELUS Santé. En ayant accès à des centaines de professionnels de la santé et autres professionnels certifiés, Desjardins offre une gamme rehaussée de services favorisant un équilibre travail-vie personnelle à chaque étape du parcours vers le mieux-être.



En tant que plus important fournisseur du Programme d’aide aux employés et à leur famille au Canada, TELUS Santé a réussi à proposer rapidement une solution personnalisée à Desjardins, qui tient compte de ses besoins et de ses attentes uniques à l’égard de ses adhérents. Cette collaboration avec Desjardins est un parfait exemple de la façon dont TELUS Santé peut travailler avec ses clients pour bâtir des communautés en santé à travers le Canada.

« Cette nouvelle collaboration avec TELUS Santé était un choix logique. Comme nous faisons appel à ses services depuis 2019 pour offrir des solutions de soins de santé virtuels aux adhérents à nos régimes, nous avons pu constater la fiabilité et la rigueur de ses ressources », a déclaré Marie-France Amyot, vice-présidente, Assurance pour les groupes et les entreprises chez Desjardins Assurances. « Nous sommes convaincus que notre approche proactive visant à intégrer davantage de services de santé et de mieux-être à nos régimes d’avantages sociaux et à notre gamme d’offre de produits et services contribuera à la santé et au bonheur des employés. Desjardins Assurances a à cœur la santé et le mieux-être de ses clients. Depuis quelques années, la santé mentale occupe une place fondamentale dans le mieux-être global de chacun. Notre objectif reste le même : vous aider, vous et vos employés, à favoriser la santé mentale au travail et à promouvoir un environnement dans lequel les gens se sentent en sécurité, motivés et protégés. En tant qu’assureur, c’est important pour nous et c’est pourquoi nous cherchons toujours à nous dépasser dans la façon dont nous soutenons nos clients. »

S’appuyant sur leur relation d’affaires de longue date, TELUS Santé a élargi la portée de ses programmes d’aide aux employés et aux gestionnaires (PAE/PAG) afin de répondre aux besoins de Desjardins. Pour ce faire, elle y a inclus les éléments suivants :

Soutien en santé mentale : accès à divers professionnels du milieu clinique pour répondre aux problèmes croissants de santé mentale, comme l’anxiété et la dépression;

accès à divers professionnels du milieu clinique pour répondre aux problèmes croissants de santé mentale, comme l’anxiété et la dépression; Gestion de crises : nombreux services de soutien offerts en cas de crise, d’événement traumatique ou d’incident sur le lieu de travail;

nombreux services de soutien offerts en cas de crise, d’événement traumatique ou d’incident sur le lieu de travail; Soutien juridique et financier : conseils généraux offerts par des professionnels certifiés;

conseils généraux offerts par des professionnels certifiés; Services d’aiguillage : accès à une grande variété de services auxiliaires, notamment pour trouver les soins appropriés pour un proche, qu’il s’agisse d’une garderie ou d’une résidence pour personnes âgées.

« Il s’agit d’une initiative stratégique partagée par deux chefs de file établis dont le but est d’améliorer la santé et le mieux-être des Canadiens », a déclaré Martin Bélanger, vice-président, Gestion des régimes d’assurance maladie, TELUS Santé. « Dans le cadre de cette collaboration, nous avons su apporter la meilleure solution, la prestation sur mesure d’un continuum de services en soins de santé. L’un des plus importants fournisseurs canadiens de services d’assurance est en mesure d’offrir des services de soins préventifs afin que plus de gens puissent vivre au meilleur de leur santé. »

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 408,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Visitez telussante.com pour en savoir plus.