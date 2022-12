Produits Kruger se classe parmi les fournisseurs les plus performants dans le Core Report 2022 d’Advantage Canada

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la 3e année consécutive et la 9e fois au cours des 10 dernières années, Produits Kruger est fière d’annoncer qu’elle a été classée au 1er des fournisseurs selon les détaillants dans le Core Benchmark Set (ensemble de référence principale) du programme annuel Advantage Report réalisé par Advantage Group.



Produits Kruger s’est également classée première parmi les entreprises de référence pour trois des quatre facteurs d’engagement (performance, exécution et réputation). En outre, Produits Kruger s’est classée première pour plusieurs compétences commerciales essentielles, notamment la communication, la collaboration, la différenciation, la chaîne d’approvisionnement, la capacité et l’expérience, et la confiance.

Le Advantage Report offre aux clients une comparaison des performances évaluées par leurs partenaires commerciaux, leur fournissant des données précieuses sur les forces, les faiblesses et les occasions de leurs relations d’affaires. Le programme dessert plus de 40 marchés à travers le monde. Le Advantage Report aide les personnes et les organisations à mieux collaborer.

« Se classer au 1er rang au Canada pour la 3e année consécutive, parmi un si grand nombre de entreprises majeurs de produits à la consommation, est un exploit incroyable. Je souhaite remercier nos employés, qui sont dévoués envers nos clients et nos consommateurs, pour ces résultats. En tant que le plus grand manufacturier de produits de papier Canada, c’est un honneur d’être reconnu par nos partenaires d’affaires », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger.

« Le fait de se classer au premier rang neuf années sur dix témoigne de la vision de Produits Kruger, qui est d’être le fabricant de papier tissu le plus digne de confiance et le plus apprécié en Amérique du Nord. Nous sommes fiers de notre relation de longue date avec tous nos clients et de notre volonté commune de stimuler la croissance et de fournir aux consommateurs des produits de haute qualité. Soutenir le succès de nos partenaires d’affaires est un effort d’équipe et je suis reconnaissant envers nos 2 300 employés à travers le Canada dont le dévouement au succès de nos détaillants est reconnu par ces excellents résultats », a déclaré Michel Manseau, V.-P. principal et directeur général, Produits à la consommation – Canada de Produits Kruger.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le plus grand fabricant canadien de produits de papier de qualité, à usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et BonterraMC. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Employeur de choix de la région du Grand Toronto depuis dix ans, Produits Kruger compte environ 2 300 employés au Canada et a été une fois de plus nommée l’une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021. L’entreprise exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification CoC du FSC® (code de licence FSC C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

À propos d’Advantage Group International

Advantage Group International est le conseiller principal en matière de solutions d’engagement interentreprises à travers le monde. Reconnu par de nombreuses grandes marques mondiales, le Advantage ReportMC est devenu la référence en matière d’amélioration des performances entre fournisseurs et détaillants dans plus de 40 pays. Fondé en 1988 et basé au Canada, Advantage Group agit comme un lien intégral entre les fournisseurs et les enseignes partenaires, en utilisant les données, le retour d’information et le conseil en stratégie pour mettre en lumière les opportunités de croissance mutuelle, renforcer les relations et fournir des informations précieuses. Advantage Group aide les personnes et les organisations à mieux collaborer. Pour plus de renseignements, visitez advantagegroup.com.

Pour en savoir plus : François Paroyan, Vice-président principal, avocat général et responsable des Affaires corporatives chez Produits Kruger s.e.c., 416-606-3735, francois.paroyan@krugerproducts.ca