Thérapeutique Knight annonce la relance de AKYNZEO® au Canada

English French

MONTRÉAL, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui que la Société assure l’entièreté des activités commerciales et relance AKYNZEO® (netupitant/palonosetron en capsules) par voie orale, au Canada.



Knight et Helsinn Healthcare SA (« Helsinn ») ont conclu une entente de licence, d’approvisionnement et de distribution pour AKYNZEO® oral/IV au Canada, au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada (les « produits ») en mai 2022.

AKYNZEO® (netupitant/palonosetron en capsules) pour administration par voie orale est approuvé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT3 seul chez les adultes. Selon l’IQVIA, les ventes d’AKYNZEO® au Canada et au Brésil se sont élevées à près de 7 millions $ en 2021.

« Nous sommes ravis de prendre en charge la commercialisation canadienne d’AKYNZEO®, un antiémétique novateur à dose fixe et à double combinaison administré une fois par cycle, qui constitue un traitement prophylactique de premier ordre et recommandé par les directives pour les nausées et vomissements occasionnés par la chimiothérapie, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. AKYNZEO® s’ajoute au portefeuille canadien d’oncologie de Knight, en pleine croissance, et renforce notre présence dans ce domaine thérapeutique essentiel. »

« Les nausées et les vomissements causés par la chimiothérapie figurent toujours parmi les effets secondaires potentiels les plus appréhendés de la chimiothérapie. Si des progrès considérables ont été accomplis dans le cadre de nouvelles chimiothérapies, au bénéfice des patients, il incombe aux oncologues de rendre leur expérience aussi sûre et confortable que possible. AKYNZEO®, combinaison d’un antagoniste des récepteurs 5-HT 3 distinct sur le plan pharmacologique et clinique, le palonosetron, et d’un antagoniste sélectif des récepteurs NK 1 , le netupitant, a facilité la prophylaxie antiémétique grâce à un traitement efficace avec le moins de comprimés possibles, et a été largement apprécié par nos patients cancéreux », a déclaré le Dr Sandeep Sehdev, médecin oncologue au Centre de cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa et conseiller scientifique du Réseau canadien du cancer du sein.

À propos de AKYNZEO®

AKYNZEO® est la toute première et la seule association fixe d’antagonistes des récepteurs 5-HT 3 et NK 1 autorisée pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés causés par la chimiothérapie. Il est démontré qu’une dose unitaire d’AKYNZEO® administrée en association avec la dexaméthasone avant la chimiothérapie peut prévenir les nausées et les vomissements consécutifs à la chimiothérapie jusqu’à 5 jours. AKYNZEO® par voie orale est autorisé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et des vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT 3 seul chez les adultes. AKYNZEO® par voie orale est aussi autorisé et commercialisé en Argentine et au Brésil pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante à base de cisplatine et dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante chez les adultes.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.