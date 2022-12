Selskabsmeddelelse 14/2022

English Danish

1. december 2022

Nordic Shipholding A/S

Selskabsmeddelelse: 13/2022

Kvartalsrapport – 3. kvartal 2022







Resumé

Frivillig solvent likvidation af selskabet

Med henvisning til Selskabsmeddelelse 12/2022 af 30. november 2022 har bestyrelsen – baseret på den fortsatte støtte fra selskabets hovedaktionær, Nordic Maritime S.á.r.l. – besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at indlede en frivillig solvent likvidation af Selskabet. Det forventes ikke, at der vil midler til udlodning til aktionærerne ved afslutningen af likvidationen.

For at muliggøre en solvent likvidation har selskabets hovedaktionær besluttet at eftergive den nødvendige del af de lån som hovedaktionæren har ydet til koncernen. Det er forventet at selskabet og datterselskabernes samlede kontantbeholdning er tilstrækkelig til at dække de forventede likvidationsomkostninger og betaling af alle andre kreditorer end lånet fra selskabets hovedaktionær. Overskydende likviditet vil blive anvendt til tilbagebetaling af hovedaktionærlånet, og det er aftalt at hovedaktionæren efterfølgende eftergiver den udestående gæld. Det forventes at likvidationen vil være afsluttet inden udgangen af 2023.

Som følge af den solvente likvidation, forventes et resultat efter skat i niveauet USD 1,0 million for 2022, inklusiv de forventede likvidationsomkostninger, men eksklusiv den forventede eftergivelse af hovedaktionærlånet.

Finansielt

Der henvises til halvårsrapporten for 1. halvår 2022 offentliggjort den 24. august 2022 for en beskrivelse af selskabets tidligere aktiviteter. I 3. kvartal 2022 er resultatet påvirket af administrationsomkostninger og mindre justeringer af koncernens tidligere aktiviteter.

For yderligere information venligst kontakt

Esben Poulsson, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S (+45) 3929 1000

