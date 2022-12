English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 1.12.2022 klo 18.00



Dovre Group Oyj:lle varoitus ja kurinpitomaksu pörssin sääntöjen rikkomisesta

1.12.2022 Helsinki — Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta on määrännyt Dovre Group Oyj:lle (kaupankäyntitunnus: DOV1V) varoituksen ja 40 000 euron suuruisen kurinpitomaksun Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) Pörssin sääntöjen rikkomisesta. Dovre Group Oyj (Yhtiö) ei ollut noudattanut Pörssin sääntöjä sisäpiiritiedon julkistamisesta tiedottaessaan tytäryhtiönsä Suvic Oy:n tekemistä sopimuksista toukokuussa ja lokakuussa 2021. Lisäksi Dovre Group Oyj laiminlöi asiassa Pörssin sääntöjä pörssiyhtiön hallinnon järjestämisestä.

Kurinpitolautakunnan tarkemmat perustelut ilmenevät Nasdaq Helsinki Oy:n tänään julkistamasta päätöstä koskevasta tiedotteesta. Tiedote on saatavilla osoitteessa Dovre Group Oyj:lle varoitus ja kurinpitomaksu pörssin sääntöjen rikkomisesta.

Dovre Group suhtautuu pörssin sääntöjen noudattamiseen hyvin vakavasti ja on jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

Dovre Group Oyj

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva Energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 730 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

