Atos lance un accélérateur de Data Lake sur AWS pour SAP qui accroît les performances commerciales et financières des entreprises

Paris, France – 1er décembre 2022 – Atos annonce le développement, en partenariat avec AWS, d’une nouvelle solution qui permet aux clients d’accélérer et de gérer avec précision leurs indicateurs clés de performance, en facilitant l’accès aux silos de données SAP et non SAP.

Cette nouvelle solution, “Atos’ AWS Data Lake Accelerator for SAP”, introduit le reporting en libre-service et à l’échelle de l’entreprise. Elle apporte des éclairages significatifs sur les changements qui interviennent au quotidien dans l’activité des clients et qui ont un impact sur les décisions à prendre pour améliorer les résultats financiers. La solution est livrée avec des indicateurs clés de performance (KPI) prédéfinis et destinés aux équipes financières (tranches d'ancienneté pour l'examen de créances, escomptes de caisse non autorisés, montant moyen des factures impayées) et aux équipes en charge des ventes et de la distribution (problèmes de stock, retours de produits, notes de crédit et livraison, inventaires, y compris les stocks en cours, ouverts, et leur valeur). Ces indicateurs prédéfinis, et bien d'autres encore, permettent aux clients d'optimiser leur production, de suivre leurs performances commerciales, d'améliorer leurs prévisions ou la gestion du cycle de vie de leurs produits.

“Atos’ AWS Data Lake Accelerator for SAP” élimine les complexités liées à la construction d’un environnement data lake et fournit un entrepôt de données complet et moderne. La solution s’appuie sur des déploiements de KPI menés précédemment et couronnés de succès, affichant une rapidité supérieure de 75% par rapport aux déploiements traditionnels. La durée de projet passe ainsi de 24 mois à 6 mois seulement. Atos est actuellement la seule entreprise connue à proposer ce type d’approche des data lakes AWS à ses clients.

Avec cette nouvelle solution, les clients bénéficient du stockage de leurs données dans les data lakes d’Amazon et de l’analyse de ces données. Le recours à un large éventail d’outils analytiques et d’apprentissage automatique permet d’obtenir et de suivre des analyses complexes. La solution comprend un logiciel d’accélération personnalisé et des services de bout en bout qui intègrent conception, préparation, évolution de plateforme et optimisation des performances.

Depuis de nombreuses années, Atos fournit cette capacité à d’autres clients et aujourd’hui, les organisations utilisant des data lakes AWS peuvent bénéficier de cette expertise et en tirer les mêmes avantages.

« Atos’ AWS Data Lake Accelerator for SAP est un autre exemple de la focalisation de notre société sur les besoins et les aspirations de nos clients. Nous continuons à innover et à développer les technologies requises pour aider nos clients, tous secteurs d’activité confondus, à se préparer à une nouvelle ère de l’entreprise numérique », a déclaré John Cipolla, Directeur d’Atos OneCloud Americas, Atos. « Cette nouvelle solution associe des années d'expérience d'Atos dans les entrepôts de données SAP aux micro-services évolutifs d’AWS pour l'ingestion, la transformation et la modélisation des données afin de fournir des fonctions analytiques avancées au service de la performance des entreprises. »

Atos est membre de l’AWS Partner Network depuis 2013. Aujourd’hui, Atos et AWS allient une technologie leader du marché à une compréhension approfondie des infrastructures héritées et une expertise éprouvée dans le domaine des migrations mondiales complexes à grande échelle. Atos et AWS s’attachent à tenir la promesse du cloud attendue par les clients en travaillant ensemble autour de quatre piliers : dynamiser l’entreprise cloud-native, moderniser les charges de travail critiques, sécuriser les systèmes à grande échelle et mener la transformation vers le zéro émission nette. Avec plus de 15 compétences, dont SAP, migration, MSSP Niveau 1, DevOps et migration mainframe, et plus de 2 800 certifications AWS, Atos dispose des moyens et des capacités nécessaires pour répondre aux besoins des clients communs.

Lors de la cérémonie des Partners Award qui s’est tenue à l’occasion de re:Invent, Atos a été nommé partenaire GSI de l’année pour la région EMEA par AWS. Cette nomination récompense le rôle essentiel d’Atos dans l’aide apportée à ses clients pour promouvoir l’innovation et mettre au point des solutions sur AWS.

Pour plus d’informations sur la façon dont les deux entreprises collaborent afin d’accélérer les migrations vers le cloud des systèmes hérités les plus complexes, visitez la page de présentation du partenariat entre Amazon Web Services et Atos.

***

