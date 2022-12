Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 14/2022 - Vedtægter

English Danish

Vedlagt er vedtægter for Coloplast A/S som vedtaget på Coloplast A/S’ ordinære generalforsamling afholdt i dag den 1. december 2022.

Vores mission

At gøre livet lettere for mennesker

med behov inden for intim sundhedspleje



Vores værdier

Nærhed... for bedre at forstå

Passion... for at gøre en forskel

Respekt og ansvarlighed... for at vejlede os



Vores vision

At sætte den globale standard

for at lytte og handle

For yderligere information, kontakt venligst

Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Koncerndirektør, CFO

Tlf. 4911 1111

Aleksandra Dimovska

Director, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458

Email: dkadim@coloplast.com

Kristine Husted Munk

Sr. Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3266

Email: dkkhu@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

3050 Humlebæk

Danmark

CVR nr. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com





Denne selskabsmeddelelse fås på dansk og engelsk. I tilfælde af forskelle mellem den danske version og den engelske version, skal den engelske version være gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje, Urologi og Stemme & Respiratorisk Pleje. Vi er et globalt selskabet med mere end 14.500 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2022-12

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast A/S Investor Relations CVR nr.

Holtedam 1 Tlf. 4911 1800 69749917

3050 Humlebæk Fax 4911 1555

Danmark www.coloplast.com

Vedhæftede filer