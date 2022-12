English French





Nanterre, le 1er décembre 2022

VINCI signe un accord pour l’acquisition d’une concession autoroutière au Brésil

Ac cord sur l’ac quisition de 55 % d’ Entrevias , société concessionnaire de deux sections autoroutières à péage dans l’état de São Paulo jusqu’en 2047

Concession pour l’exploitation et la maintenance de 570 km d’autoroutes comprenant l’élargissement d’une section sur 210 km

VINCI Concessions poursuit son développement en Amérique latine et s’implante dans l’état le plus peuplé du Brésil





VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d’acquérir, auprès du fonds Patria, une participation majoritaire de 55 % dans la concession autoroutière Entrevias, traversant l’état de São Paulo du nord au sud.

La concession, d’une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d’une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic). Le contrat couvre :

l'exploitation et la maintenance d’une section de 299 km au nord de São Paulo ;

l'exploitation et la maintenance d’une section de 271 km au sud de São Paulo, cette section faisant également l’objet de travaux d’élargissement de 2x1 à 2x2 voies sur 210 km en cours de réalisation et devant s’achever d’ici fin 2025.

Le bouclage financier de l’acquisition des parts de Patria est attendu en 2023 après la levée des conditions suspensives.

Ce projet renforce l’engagement de VINCI Concessions au Brésil, première économie et pays le plus peuplé d’Amérique latine, après l’attribution à VINCI Airports en 2017 de l’aéroport de Salvador de Bahia et en 2021 de 7 aéroports en Amazonie.

Cette opération permet à VINCI Highways, déjà présent en Colombie et au Pérou, de poursuivre son développement en Amérique latine, en s’implantant au Brésil dans l’état de São Paulo, le plus peuplé du pays et qui représente plus d’un tiers du produit intérieur brut brésilien.

Le groupe VINCI est également présent au Brésil à travers sa branche Énergie : Cobra IS, acteur de longue date dans le pays, et VINCI Energies entré au Brésil en 2015 dans les services à l’énergie, à l’industrie et aux infrastructures.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com









Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 90

media.relations@vinci.com

Pièce jointe