Aramis Group - Résultats annuels 2022

Arcueil, le 1er décembre 2022

Résultats annuels 2022

Forte croissance et progrès significatifs dans la mise en œuvre de la stratégie dans une conjoncture de marché inédite

Résultats au 30 septembre 2022, date de clôture de l’exercice

Chiffre d’affaires annuel de 1 768,9 millions d’euros (guidance : supérieur à 1 700 millions d’euros), en hausse de +40,0% en données publiées par rapport à l’exercice 2021 et +29,2% en données pro forma 1

Maintien de la satisfaction client à des niveaux très élevés (NPS 2 de 71 à fin septembre 2022), fruit de l’engagement des équipes et de la capacité d’adaptation du Groupe dans un environnement de marché jamais vu

de 71 à fin septembre 2022), fruit de l’engagement des équipes et de la capacité d’adaptation du Groupe dans un environnement de marché jamais vu Une année riche en réalisations opérationnelles et en déploiement de la stratégie du Groupe avec l’ouverture et la montée en puissance de deux nouveaux centres de reconditionnement (France et Belgique), une réorganisation profonde des canaux de sourcing vers le C2B 3 , une révision des flux logistiques et des innovations clients majeures notamment en matière de financement

, une révision des flux logistiques et des innovations clients majeures notamment en matière de financement Poursuite de l’expansion européenne, avec le déploiement dans deux nouveaux pays suite à la finalisation ces toutes dernières semaines de l’acquisition d'Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés et de Brumbrum, seul distributeur de véhicules d’occasion intégralement en ligne en Italie

Très forte croissance des volumes de véhicules reconditionnés vendus de +56,7% en données publiées et de +38,4% en données pro forma sur l’ensemble de l’exercice (guidance : de l’ordre de +40%) à 69 384 unités. Volumes de véhicules pré-immatriculés vendus en recul de -59,2% à 12 347 unités, faute de produits disponibles du fait des difficultés persistantes sur les chaines de production de véhicules neufs

Marge brute par véhicule vendu (GPU) de 2 142 euros, très significativement supérieure à celle des pairs européens du Groupe et en ligne avec ses niveaux moyens cibles

EBITDA ajusté de -10,7 millions d’euros (guidance : -10 à -12 millions d’euros), conséquence principalement du niveau d’activité très dégradé sur le segment des véhicules pré-immatriculés

Niveau des stocks ajusté en réponse à l’évolution de l’environnement de marché

Capacités financières optimisées au service du développement du Groupe : 189 millions d’euros de lignes de crédit non tirées et sans conditions au 30 septembre 2022

Perspectives 2023 : sauf détérioration supplémentaire de l’environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son EBITDA ajusté au cours de l’année, hors coûts de restructuration

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs4 d’Aramis Group, déclarent : « L’exercice 2022 a, à de nombreux égards, été absolument inédit, et nos équipes, que nous tenons à saluer, ont fait un travail formidable d’adaptation. Tout d’abord, par l’ampleur des mouvements de marché traversés, avec l’activité de vente de véhicules pré-immatriculés, activité historique d’Aramis Group en France et en Belgique, qui a quasiment disparu en quelques mois faute de véhicules disponibles. Ensuite, par la poursuite de la très forte augmentation des prix amorcée en 2021 et des tensions sur les canaux d’approvisionnement entre professionnels, tout particulièrement pour les véhicules d’occasion les plus récents. Dans ce contexte, Aramis Group a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance avec l’établissement de deux nouveaux centres de reconditionnement, son entrée sur deux nouvelles géographies, et de nombreuses innovations créatrices de valeur pour ses clients, comme par exemple l’extension à de nouvelles géographies de la livraison en 24 heures. Nos équipes ont par ailleurs su remarquablement maintenir le cap de la satisfaction client, en proposant des véhicules de qualité au plus juste prix, permettant d’atteindre les objectifs de croissance que nous nous étions fixés sur le segment des véhicules reconditionnés. Elles ont en particulier fait preuve d’une grande réactivité pour rediriger les flux de sourcing vers le canal des particuliers, s’appuyant notamment sur les outils et fonctionnalités développés par nos experts data pour soutenir l’efficience des achats et la gestion des stocks. Les collaborateurs des centres de reconditionnement ont également largement contribué au succès de l’année, en accompagnant la très forte hausse des volumes de véhicules à reconditionner tout en respectant nos standards de qualité élevés. Malgré une visibilité limitée et un marché encore incertain pour 2023, Aramis Group demeure très bien positionné pour continuer à croître, et est confiant dans la capacité de ses équipes à poursuivre la feuille de route qui lui permettra de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne. »

RÉALISATIONS MAJEURES 2022

Malgré un contexte macroéconomique difficile, Aramis Group a réalisé en 2022 des progrès majeurs, tant dans la mise en place d’initiatives opérationnelles que dans le déploiement de sa stratégie pour devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne.

Le Groupe a bâti sa stratégie de croissance sur 3 piliers : 1/ une croissance organique, portée par l’augmentation des volumes vendus de véhicules reconditionnés dans les géographies où il est présent ; 2/ une croissance externe, sous forme d’un développement à l’international via l’acquisition d’acteurs soigneusement sélectionnés ; 3/ une accélération sur des lignes de produits complémentaires et une augmentation de la pénétration de son activité de services.

Concernant le 1er pilier, l’exercice 2022 a en particulier connu l’ouverture et la montée en puissance progressive de deux nouveaux centres de reconditionnement, l’un à Anvers, en Belgique, inauguré en novembre 2021, l’autre à Nemours, en France, inauguré en juin 2022. Ces centres, dont la montée en cadence a été adaptée en 2022 au niveau effectif de la demande, permettent à Aramis Group de se projeter avec confiance dans l’avenir en termes de capacité de production interne de véhicules reconditionnés, au service de son ambition de croissance.

Sur le 2nd pilier, ces dernières semaines ont tout d’abord abouti à un projet de rapprochement engagé il y a plus de deux ans. Aramis Group a en effet finalisé le 3 octobre dernier l’acquisition d’Onlinecars, leader de la vente de véhicules d’occasion en ligne en Autriche (168 millions d’euros de chiffres d’affaires sur la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022). L’opération, réalisée à un multiple de valorisation proche de ceux des précédentes acquisitions d’Aramis Group, est porteuse de nombreuses synergies, notamment en matière de sourcing.

Le 31 octobre, Aramis Group a également pu racheter Brumbrum, seul distributeur de véhicules d’occasion intégralement en ligne en Italie (19 millions d’euros de chiffres d’affaires sur la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022), à des conditions financières extrêmement attractives, à l’occasion de la revue stratégique par Cazoo de ses activités en Europe continentale. Cette opération lui permet d’ajouter un nouveau pays hautement stratégique à son portefeuille, l’Italie étant le 4ème pays européen en matière de vente de véhicules d’occasion et le Groupe Stellantis y détenant une part de marché supérieure à 40%.

Enfin sur le 3ème pilier, des avancés substantielles ont été réalisées sur les offres de financements en 2022. D’une part, la digitalisation accrue des dossiers de financement clients a permis d’accélérer considérablement les délais d’acceptation par les partenaires financiers du Groupe. D’autre part, l’établissement d’un nouveau partenariat avec Santander en Espagne permet à Aramis Group de capter une part plus importante de la création de valeur liée aux financements, en échange d’un montant d’apport d’affaires déterminé.

ACTIVITÉ ANNUELLE 2022

Au cours de l’exercice annuel clos le 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 1 768,9 millions d’euros en hausse de +40,0% en données publiées sur un an et de +29,2% en données pro forma. Dans un environnement de marché qui s’est progressivement détérioré au fil de l’exercice, Aramis Group a pu maintenir sa croissance, en limitant l’impact négatif sur ses marges, grâce à une performance solide sur le segment des véhicules reconditionnés. Priorité stratégique du Groupe et représentant 85% de ses volumes B2C sur l’ensemble de l’exercice, ce segment a compensé l’effondrement des volumes sur celui des véhicules pré-immatriculés du fait de la très faible disponibilité de véhicules neufs.

Synthèse des v olumes et c hiffre d’affaires

Volumes annuels B2C 2022

En unités En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % Voitures reconditionnées 69 384 50 125 +38,4% 69 384 44 276 +56,7% Voitures pré-immatriculées 12 347 30 280 -59,2% 12 347 30 280 -59,2% Total Volumes B2C 81 731 80 405 +1,6% 81 731 74 556 +9,6%

Chiffre d’affaires annuel 2022

Par segment

En millions d'euros En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % Voitures reconditionnées 1 215,0 712,7 +70,5% 1 215,0 629,0 +93,2% Voitures pré-immatriculées 245,3 470,2 -47,8% 245,3 470,2 -47,8% Total B2C 1 460,3 1 182,9 +23,4% 1 460,3 1 099,2 +32,8% Total B2B 217,9 114,5 +90,3% 217,9 100,4 +117,0% Total Services 90,7 71,3 +27,2% 90,7 64,2 +41,2% Chiffre d’affaires 1 768,9 1 368,7 +29,2% 1 768,9 1 263,8 +40,0%

Par pays

En millions d'euros En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % France 725,7 680,9 +6,6% 725,7 680,9 +6,6% Belgique 240,8 201,3 +19,6% 240,8 201,3 +19,6% Espagne 369,5 206,7 +78,8% 369,5 206,7 +78,8% Royaume-Uni 432,8 279,8 +54,7% 432,8 174,9 +147,5% Chiffre d’affaires 1 768,9 1 368,7 +29,2% 1 768,9 1 263,8 +40,0%

Analyse du c hiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (83% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à particuliers – s’établit à 1 460,3 millions d’euros pour l’exercice 2022, soit une hausse de +32,8% en données publiées par rapport à l’exercice 2021 et de +23,4% en données pro forma.

Au sein du B2C, les ventes de voitures reconditionnées s’établissent à 1 215,0 millions d’euros, en croissance de +93,2% en données publiées et de +70,5% en données pro forma par rapport à 2021. 69 384 véhicules ont été livrés, soit une progression de +56,7% en données publiées et de +38,4% en données pro forma (conforme à la guidance : de l’ordre de +40%). À titre de comparaison, sur la même période et sur les géographies du Groupe, le marché des véhicules d’occasion dans son ensemble a reculé de -9%, soit une surperformance de 47 points attestant une fois encore du succès de la proposition de valeur d’Aramis Group. L’ouverture et la montée en puissance de nouveaux centres de reconditionnement ont soutenu cette tendance, garantissant aux clients une offre large de véhicules de qualité et à un prix attractif, en dépit du vieillissement tendanciel du parc automobile lié à son sous-renouvellement dû à la pénurie de véhicules neufs.

Les ventes de voitures pré-immatriculées ressortent à 245,3 millions d’euros, en recul de -47,8% par rapport à 2021. 12 347 unités ont pu être vendues en 2022, soit une baisse de -59,2% du fait de l’extrême difficulté rencontrée dans l’approvisionnement de ce type de véhicules, là encore en conséquence des fortes perturbations sur les chaînes de production de voitures neuves.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (12% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 217,9 millions d’euros en 2022, en très forte hausse de +117,0% en données publiées et de +90,3% en données pro forma. Cette croissance reflète l’augmentation des prix et des approvisionnements en véhicules auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms).

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 90,7 millions d’euros en 2022, en progression de +41,2% en données publiées et de +27,2% en données pro forma. Le taux de pénétration des solutions de financement est notamment reparti de l’avant au 4ème trimestre, pour s’établir au mois de septembre au-dessus des 50% au niveau consolidé.

COMPTE DE RÉSULTAT

Le compte de résultat de l’exercice 2022 fait ressortir trois éléments principaux : 1/ une hausse significative des revenus consolidés, portée par l’effet prix et le dynamisme des ventes de véhicules reconditionnés ; 2/ une résilience de la marge brute unitaire générée par véhicule vendu, dans un contexte à la fois inflationniste et d’ajustement des stocks, attestant de la robustesse du modèle d’affaires verticalement intégré du Groupe ; 3/ une rentabilité impactée à la fois par l’effondrement subite des volumes vendus de véhicules pré-immatriculés, activité historique du Groupe, et par des charges non récurrentes liées aux compléments de prix payés notamment lors de la sortie des fondateurs de Clicars, filiale espagnole du Groupe.

Synthèse du compte de résultat

En millions d'euros En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % Chiffre d’affaires 1 768,9 1 368,7 +29,2% 1 768,9 1 263,8 +40,0% Marge brute 175,1 185,3 -5,5% 175,1 173,0 +1,2% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU

(en euros) 2 142 2 292 -6,6% 2 142 2 307 -7,2% EBITDA ajusté -10,7 37,2 - -10,7 32,6 - Résultat opérationnel -51,8 -7,5 - -51,8 -9,7 - Résultat net -60,2 -15,5 - -60,2 -15,7 -

Marge brute

Au 30 septembre 2022, la marge brute s’établit à 175,1 millions d’euros, en hausse de +1,2% en données publiées et en baisse de -5,5% en données pro forma par rapport à l’exercice 2021. La marge brute unitaire, i.e. générée par véhicule B2C vendu (GPU), ressort à 2 142€, soit un montant en ligne avec les niveaux moyens cibles du Groupe, et très largement supérieur à ceux générés par ses principaux pairs européens, reflétant son expertise inégalée et la pertinence de son intégration verticale au sein de la chaine de valeur.

L’évolution de la GPU par rapport à 2021 s’explique par un effet mix pays pour 38% et par des éléments opérationnels pour 62%, plus précisément par l’érosion de la « marge métal » (i.e. la marge générée sur la vente des voitures elles-mêmes), partiellement compensée par l’amélioration de la « marge services » (i.e. la marge générée sur la vente de services additionnels). Les principaux facteurs de baisse de la marge métal intègrent l’impact de l’inflation sur le prix des pièces détachées nécessaires au reconditionnement, la montée en puissance progressive des deux nouveaux centres de reconditionnement, et les conséquences de la décision d’Aramis Group d’ajuster ses stocks pour s’adapter aux nouvelles conditions de marché.

Pour rappel, Aramis Group calcule depuis son entrée en bourse sa GPU selon une méthodologie permettant d’en assurer la comparabilité avec celle de ses pairs américains. À ce titre l’indicateur intègre l’ensemble des coûts des produits vendus (COGS) relatifs notamment au prix d’acquisition des voitures, à leur reconditionnement (notamment les salaires des équipes travaillant dans les centres, le coût des pièces détachées, le coût de l’énergie, les autres frais généraux et les loyers des centres), aux différents flux logistiques, ainsi que des coûts d’après-vente et administratifs. En format IFRS, c’est à dire en excluant les charges de loyers, la GPU d’Aramis Group s’établirait pour l’exercice 2022 à 2 170€.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté s’établit à -10,7 millions d’euros au 30 septembre 2022 (conforme à la guidance : -10 à -12 millions d’euros). La baisse de la profitabilité par rapport à l’exercice 2021 est une conséquence de l’effritement de la GPU et de la baisse du niveau d’activité total du Groupe en volumes, en raison de la très forte baisse des ventes de véhicules pré-immatriculés, ce qui n’a pas permis une bonne absorption des frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A).

Les frais commerciaux, généraux et administratifs (incluant la correction des loyers reconnus dans la GPU afin de pouvoir calculer l’EBITDA ajusté en format IFRS) s’établissent à 185,7 millions d’euros pour l’exercice 2022, en hausse de +25,5% en données pro forma par rapport à 2021.

Au sein de ce montant, les frais de marketing s’établissent à 39,0 millions d’euros, en hausse de +22,1% par rapport à 2021 en données pro forma. Les charges de personnel représentent quant à elles 86,1 millions d’euros, en hausse de +27,6% en données pro forma. Les coûts de livraison des véhicules ressortent pour leur part à 30,3 millions d’euros, en hausse de +17,3% en données pro forma. Enfin, les autres SG&A s’élèvent à 30,3 millions d’euros, en hausse de +32,8% en données pro forma (dont un produit de 12,2 millions d’euros lié au retraitement des loyers tel qu’expliqué ci-dessus).

À noter que, conformément à ses engagements, Aramis Group a stabilisé au 2ème semestre 2022 ses SG&A par rapport au 1er semestre, ajustant notamment ses dépenses marketing au contexte de marché actuel.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel 2022 ressort à -51,8 millions d’euros. Ce montant prend en compte des charges de personnel liées à des acquisitions pour 16,2 millions d’euros, des charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions pour 0,7 millions d’euros, des frais liés à des opérations pour 2,1 millions d’euros, une charge IFRS 16 relatives à l’amortissement des loyers pour 10,6 millions d’euros, et enfin des dotations aux amortissements pour 11,6 millions d’euros.

Résultat net

Le résultat net au titre de l’exercice 2022 s’établit à -60,2 millions d’euros. Il intègre un résultat financier de -5,5 millions d’euros et une charge d’impôt de -3,0 millions d’euros.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2022, le bilan d’Aramis Group présente un endettement très mesuré. La consommation de trésorerie sur l’exercice est essentiellement liée au financement du besoin en fonds de roulement (en large majorité des stocks de véhicules à vendre et des créances clients suite à l’établissement d’un nouvel accord avec un partenaire financier), aux investissements dans de nouvelles capacités de reconditionnement et dans l’écosystème digital, et le règlement de compléments de prix suite notamment au départ au 2ème trimestre calendaire 2022 des fondateurs de Clicars, filiale espagnole du Groupe, conformément aux accords contractuels conclus lors de l’entrée d’Aramis Group au capital de cette société en 2017.

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros 30/09/2022 30/09/2021 Var. M€ Stocks 184,8 173,8 11,0 Créances clients 36,1 23,7 12,4 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 27,6 23,1 4,5 Dettes fournisseurs 50,2 46,6 3,5 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 46,3 44,9 1,4 Autres éléments 2,3 0,7 1,6 Besoin en fonds de roulement opérationnel 149,8 128,5 21,3

Le montant des stocks s’élève à 184,8 millions d’euros au 30 septembre 2022. Leur augmentation sur un an est très contenue, s’établissant à seulement +11 millions d’euros alors que le chiffre d’affaires a progressé de +400 millions d’euros (+29,2%) en données pro forma sur la même période. Conformément à ses engagements, Aramis Group a fortement travaillé ces derniers mois à rationaliser son inventaire, afin d’en améliorer le délai de rotation et de ramener l’encours global à des niveaux plus en ligne avec les conditions de marché actuelles.

Ainsi, le niveau de besoin en fonds de roulement opérationnel représente 31 jours de revenus au 30 septembre 2022, contre 34 jours il y a un an.

Situation de trésorerie

En millions d’euros 30/09/2022 Trésorerie nette à l'ouverture 102,0 EBITDA ajusté -10,7 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel -21,3 Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions -37,3 Autres flux de trésorerie liés aux opérations -0,2 Sous-total -69,4 Capex -25,2 Autres flux de trésorerie liés aux investissements -0,3 Sous-total -25,5 Augmentation/réduction du capital +0,1 Intérêts payés -2,0 Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) -13,0 Autres flux de trésorerie lié aux financements

(hors émission et remboursement d'emprunts) -1,2 Sous-total -16,2 Autres flux de financements sans effets sur la trésorerie -9,3 Dette nette à la clôture 18,4

La consommation de trésorerie liée aux opérations de la période s’établit à 69,4 millions d’euros, dont principalement 10,7 millions liés à la perte d’EBITDA ajusté, 21,3 millions d’euros au titre de la variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, et 37,3 millions d’euros relatifs aux compléments de prix précédemment évoqués.

La consommation de trésorerie liée aux investissements ressort pour sa part à 25,5 millions d’euros, correspondant essentiellement à des investissements matériels et immatériels, qui restent très contenus à environ 1,4% du chiffre d’affaires annuel.

La consommation de trésorerie liée aux financements (hors émission et remboursement d'emprunts) enfin ressort à 16,2 millions d’euros, dont essentiellement 13 millions d’euros relatifs aux charges de loyers (IFRS 16).

Des effets comptables, sans effets sur la trésorerie, viennent par ailleurs impacter la variation de dette nette à hauteur de 9,3 millions d’euros.

Compte tenu de ces éléments, la dette nette au 30 septembre 2022 s’élève à 18,4 millions d’euros.

En accord avec son actionnaire de référence Stellantis, Aramis Group a renégocié ses lignes de crédit, pour renforcer le financement de sa croissance et de sa stratégie d’expansion à l’international. Outre la mise en place d’une ligne pour financer l’acquisition d’Onlinecars, une autre ligne a été mise en place auprès de Stellantis en vue d’accompagner la croissance du Groupe. Ces lignes, à taux fixe, conclues à des niveaux reflétant les conditions de financement de ce dernier, sans covenant et remboursables in fine dans 4 et 5 ans, garantissent un important avantage compétitif à Aramis Group en termes de flexibilité financière. La ligne de crédit RCF de 200 millions d’euros, constituée en 2021 auprès d’un pool de banques de la place, et qui était soumise à des covenants, a pour sa part été résiliée.

Au 30 septembre 2022, le Groupe disposait de 255 millions d’euros de lignes de crédit utilisables sans conditions, dont 66 millions tirés (y compris les 27,2 M€ qui ont été nécessaires au règlement de l’acquisition d’Onlinecars dont la signature effective et le paiement ont eu lieu le 3 octobre 2022).

PERSPECTIVES 2023

Du fait de l’environnement macroéconomique, géopolitique, et sectoriel, la visibilité est actuellement limitée sur les marchés d’Aramis Group.

Sur le segment des véhicules pré-immatriculés, des incertitudes continueront à peser en 2023 sur l’issue de la crise des semi-conducteurs et du conflit en Ukraine, qui impactent les chaines logistiques et le rythme de la normalisation de la production de véhicules neufs. Or la capacité d’Aramis Group à s’approvisionner en ce type de véhicules en est dépendante.

Sur le segment des véhicules reconditionnés, la demande est progressivement plus affectée par le ralentissement de la consommation des ménages européens dans un contexte d’inflation marquée. Ceci se traduit depuis quelques mois par une contraction tendancielle du marché des véhicules d’occasion dans son ensemble, dont les dernières statiques disponibles indiquent un recul de -13% en moyenne au 3ème trimestre calendaire 2022 par rapport à la même période l’année dernière, sur les géographies où Aramis Group est implanté, contre -3% seulement au 1er trimestre calendaire 2022.

En termes de perspectives pour 2023, sauf détérioration supplémentaire de l’environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son EBITDA ajusté au cours de l’année, hors coûts de restructuration.

À plus long terme, Aramis Group reste convaincu que sa très forte proposition de valeur lui assure un potentiel massif de gain de parts de marché. Le secteur automobile fait plus que jamais face à une demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus propres et à des prix contenus. Or rallonger le cycle de vie d'un véhicule, moyennant un reconditionnement et des contrôles techniques réguliers, permet de proposer des voitures d'occasion moins chères et fiables aux consommateurs, faisant coïncider leur droit à la mobilité individuelle et leur souci croissant de respect de l’environnement.

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 1er décembre 2022, le Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états financiers consolidés et sociaux pour l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022. Les procédures d’audit sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport de certification des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

Prochaine information financière :

Activité du premier trimestre 2023 : 25 janvier 2023 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille près de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 26 janvier 2022, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

État du résultat net

En milliers d'euros Exercice

2021-2022 Exercice

2020-2021 Chiffre d’affaires 1 768 856 1 263 831 Autres produits de l'activité - - Achats consommés (1 509 366) (1 039 850) Autres achats et charges externes (158 145) (114 854) Impôts et taxes (5 341) (3 805) Charges de personnel (104 055) (70 753) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (684) (144) Charges de personnel liées à des acquisitions (16 167) (18 514) Dotation aux provisions et dépréciations (2 140) (2 167) Frais liés à des opérations (2 070) (7 059) Autres produits opérationnels 658 482 Autres charges opérationnelles (1 132) (303) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations (29 586) 6 865 Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (11 591) (8 400) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (10 592) (8 214) Résultat opérationnel (51 769) (9 749) Coût de l'endettement financier net (3 788) (1 990) Charges financières sur dettes de location (2 141) (1 227) Autres produits financiers 848 293 Autres charges financières (410) (180) Résultat financier (5 491) (3 104) Résultat avant impôt (57 260) (12 853) Impôt sur le résultat (2 966) (2 810) Résultat net (60 226) (15 663) Attribuable aux propriétaires de la société (60 226) (15 663) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 30/09/2022 30/09/2021 Actifs Goodwill 44 264 44 146 Autres immobilisations incorporelles 52 759 47 510 Immobilisations corporelles 26 080 18 881 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 75 842 61 437 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 078 1 182 Actifs d'impôt différé 2 636 6 033 Actifs non courants 202 658 179 189 Stocks 184 825 173 842 Actifs cédés avec engagement de rachat 6 716 - Créances clients 36 128 23 729 Créances d'impôt exigible 1 190 2 065 Autres actifs courants 29 396 25 967 Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 243 106 982 Actifs courants 316 498 332 586 Total de l'actif 519 156 511 774 Capitaux propres et passifs Capital 1 657 1 657 Primes d'émission 271 162 271 000 Réserves de consolidation (464) 15 349 Ecarts de conversion (1 358) 380 Résultat attribuable aux propriétaires de la société (60 226) (15 663) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 210 771 272 723 Participations ne donnant pas le contrôle - - Total des capitaux propres 210 771 272 723 Dettes financières non courantes 13 812 12 538 Dettes de location non courantes 66 620 52 852 Provisions non courantes 1 573 878 Passifs d'impôt différé 8 126 9 000 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes 12 257 2 790 Autres passifs non courants 2 700 872 Passifs non courants 105 088 78 931 Dettes financières courantes 76 644 7 295 Dettes de location courantes 10 181 9 670 Provisions courantes 2 771 2 703 Dettes fournisseurs 50 170 46 645 Passifs d'impôt exigible 283 1 174 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes 1 591 32 676 Autres passifs courants 61 657 59 958 Passifs courants 203 296 160 121 Total des capitaux propres et passifs 519 156 511 774

État des flux de trésorerie

En milliers d'euros Exercice

2021-2022 Exercice

2020-2021 Résultat net (60 226) (15 663) Elimination des amortissements et provisions 22 953 17 549 Elimination de l'impôt sur les bénéfices 2 966 2 810 Elimination du résultat financier 5 491 3 104 Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement (40) (15) Coût des paiements fondés sur des actions 684 144 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie - 82 Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions (21 143) 18 514 Variation du besoin en fonds de roulement (19 875) (54 597) Impôt payé (233) (5 070) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles (69 421) (33 141) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (25 184) (12 442) Cession d'immobilisations 495 288 Variation des prêts et autres actifs financiers 104 (58) Variation de périmètre, sous déduction de la trésorerie acquise (902) (41 707) Intérêts reçus 3 - Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (25 484) (53 919) Augmentations (réductions) de capital 124 242 158 Emissions d'emprunts 133 322 64 968 Remboursements d'emprunts (84 350) (150 430) Achat/vente d'actions propres (614) 979 Intérêts payés (3 674) (4 083) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus (473) 58 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 44 335 153 650 Incidence de la variation des taux de change (383) 100 Variation de trésorerie (50 953) 66 690 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 106 307 39 618 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 55 354 106 307

Tableau de passage de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En millions d'euros Exercice

2021-2022 Exercice

2020-2021

(pro forma) Exercice

2020-2021 Chiffre d'affaires 1 768,9 1 368,6 1 263,8 Achats consommés (1 509,4) (1 125,4) (1 039,8) Marge brute (données consolidées) 259,5 243,2 224,0 Frais de transport et coûts de reconditionnement (84,4) (57,9) (51,1) Marge brute 175,1 184,3 172,0 Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 81,7 80,4 74,6 Marge brute par véhicule B2C vendu – GPU (en euros) 2 142 euros 2 292 euros 2 307 euros

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros Exercice

2021-2022 Exercice

2020-2021

(pro forma Exercice

2020-2021 Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations (29 586) 10 013 6 865 (Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions) 684 144 144 (Charges de personnel liées à des acquisitions) 16 167 20 010 18 514 (Frais liés à des opérations) 2 070 7 059 7 059 EBITDA ajusté (10 665) 37 226 32 581

Calcul détaillé du b esoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros 30/09/2022 30/09/2021 Stocks 184 825 173 842 Créances clients 36 128 23 729 Dettes fournisseurs (50 170) (46 643) Autres actifs courants 29 396 25 967 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : Charges constatées d'avance (ou avances) ne correspondant pas à des avances payées à des fournisseurs de véhicules - (2 199) Créances sur personnel & organismes sociaux (174) (397) Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (114) (120) Autres éléments non liés au BFR opérationnel (1 524) (164) Autres passifs courants (61 657) (59 958) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : Dettes sociales 13 615 13 292 Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 1 150 1 146 Dette sur acquisition de titres 100 100 Éléments du poste "autres dettes" non liés à des primes à la conversion et bonus écologiques 487 564 Produits constatés d'avance - non courant (2 271) (653) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 149 790 128 506 Chiffre d’affaires des douze derniers mois (B) 1 768 856 1 368 609 Besoin en fonds de roulement opérationnel en jours de chiffre d’affaires

(A/B multiplié par 365) 31 34

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros 30/09/2022 30/09/2021 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 18 668 2 542 Dettes financières diverses 55 087 1 792 Découverts bancaires 2 889 674 Trésorerie et équivalents de trésorerie (58 243) (106 982) Dette nette (+) / Trésorerie nette (-) 18 401 (101 973) Dettes de location 76 800 62 522 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) 13 812 14 825 Endettement financier net IFRS 109 013 (24 626)





1 Croissance par rapport aux données de l’exercice 2021 pro forma de l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021

2 Net Promoter Score

3 Voitures rachetées à des particuliers

4 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

