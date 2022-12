Metro Chaîne D’Approvisionnement améliore son offre nationale complète de services à domicile pour les détaillants et les consommateurs avec l’acquisition de Quick Contractors

English French

TORONTO, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement Inc, un important fournisseur de solutions de chaîne d’approvisionnement de bout en bout, y compris la livraison du dernier kilomètre en gants blancs et l’installation de produits, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Quick Contractors, l’un des réseaux gérés d’entrepreneurs, d’installateurs et d’assembleurs indépendants qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord.

« Effectuant plus de 3 millions de livraisons chaque année, Metro Chaîne D’Approvisionnement offre déjà une logistique du dernier kilomètre entièrement gérée à plus de 200 détaillants de premier plan », explique Chris Fenton, président et directeur général de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Avec Quick Contractors qui se joint à l’équipe, nos clients pourront tirer parti de notre expertise combinée en matière de livraison et d’installation à domicile pour offrir aux consommateurs un service de premier ordre. »

Fondée en 2004 par Trevor Bouchard, PDG de Quick Contractors, pour combler le fossé entre les consommateurs, les détaillants et les entrepreneurs en leur offrant une expérience pratique et de qualité, Quick Contractors a depuis réalisé plus de 1,7 million de travaux grâce à son vaste réseau qualifié de 6 000 entrepreneurs indépendants et employés en Amérique du Nord.

« C’est une journée excitante pour nous tous chez Quick Contractors », a déclaré M. Bouchard. « Nous rejoignons un leader du dernier kilomètre qui partage le même état d’esprit entrepreneurial et se concentre sur la réalisation d’une expérience client exceptionnelle grâce à une technologie avancée, à l’innovation et à une équipe dévouée. »

Quick Contractors offre une variété de services, notamment la réservation d’une installation le jour même. Son logiciel avancé offre une visibilité et un suivi complets des produits, et les consommateurs bénéficient d’une assistance multicanaux tout au long du service pour garantir une expérience exceptionnelle.

À l’avenir, Quick Contractors fonctionnera comme un service spécialisé au sein des solutions de transport du dernier kilomètre de Metro Chaîne D’Approvisionnement.

« Nous sommes ravis d’accueillir Quick Contractors au sein de Metro Chaîne D’Approvisionnement », a déclaré Chiko Nanji, président du groupe et fondateur de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Les synergies de nos deux réseaux nationaux axés sur l’avenir offriront à terme à nos clients la possibilité de programmer un service de livraison unifié — le summum en matière de choix, de commodité et de contrôle. »

À propos de Metro Chaîne D’Approvisionnement

Metro Chaîne D’Approvisionnement est un partenaire stratégique de solutions de chaîne d’approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant 14 millions de pieds carrés sur 98 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, Metro Chaîne D’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d’approvisionnement au Canada. Depuis près de 50 ans, l’envergure, les vastes capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne D’Approvisionnement lui permettent de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d’approvisionnement, y compris la conception, la construction et la gestion de réseaux avancés d’exécution omnicanale et de livraison du dernier kilomètre.

À propos de Quick Contractors

Quick Contractors est l’un des réseaux gérés d’entrepreneurs, d’installateurs et d’assembleurs indépendants qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Fondée en 2004 pour combler le fossé entre les consommateurs, les détaillants et les entrepreneurs grâce à une expérience pratique et de qualité, la société a depuis réalisé plus de 1,7 million de travaux grâce à son réseau qualifié de plus de 6 000 entrepreneurs indépendants et employés.

Pour plus d’informations, contactez

Alison Wood, responsable du marketing et des communications

awood@metroscg.com; Tél. : +1 437 332-4361