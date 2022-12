Reporté: La cérémonie d'inauguration des travaux a lieu aux laboratoires de Chalk River pour l'une des installation de recherche nucléaire les plus importantes jamais construites au Canada

English French

CHALK RIVER, Ontario, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires (CRAMN) est non seulement la pierre angulaire de l’investissement de 1,2 milliard $ du Gouvernement du Canada dans la revitalisation des Laboratoires de Chalk River, il est l’installation future des recherches de classe mondiale du Canada en technologies nucléaires nouvelle génération. Le 7 december, les dirigeants d'EACL et des LNC marqueront le début de la construction de ce nouveau complexe passionnant – l’une des installations de recherche nucléaire les plus importantes jamais construites au Canada.



QUOI : Cérémonie d’inauguration des travaux du CRAMN aux Laboratoires de Chalk River QUAND : Mercredi 7 décembre 2022 11 h 00 (arrivée à l’entrée principale pour 10 h 00) Note : Pour y participer, les médias doivent s'inscrire à www.cnl.ca/media avant 15 h le mardi 6 décembre 2022. OÙ : 286 Plant Rd, Chalk River, ON QUI : Possibilités d’interviews disponibles : • Fred Dermarkar, président et directeur général, AECL • Joe McBrearty, président et directeur général, LNC

À propos du CRAMN

En plus de son rôle dans l’avancement des technologies nucléaires nouvelle génération à l’appui des plans d’action climatique du Canada, le CRAMN de 10 000 mètres carrés sera crucial pour le prolongement de la durée de vie et la fiabilité à long terme des réacteurs existants, y compris le parc de réacteurs CANDU et autres conceptions déployées partout dans le monde. Il appuie également les autres priorités de recherche du laboratoire nucléaire national – santé publique, gérance environnementale et sécurité mondiale.

À propos d'EACL

EACL est une société d'État fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires pour le Canada. Elle est propriétaire des Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe scientifique et technologique du Canada, et d'autres sites nucléaires. EACL réalise son mandat par le truchement d'un contrat à long terme avec les LNC.

ministères et organismes du gouvernement fédéral dans le cadre du Plan de travail fédéral en science et technologie nucléaires, en veillant à ce que la science, la recherche et les applications nucléaires apportent une valeur ajoutée aux Canadiens dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'environnement, de la sûreté et de la sécurité. Il gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs historiques et hérités.

À propos de LNC

En tant que principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, les LNC sont un chef de file mondial dans le développement de produits et de services novateurs en science et technologie nucléaires. Guidés par une stratégie d'entreprise ambitieuse appelée Vision 2030, les LNC répondent à trois priorités stratégiques d'importance nationale : restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant profit des atouts d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent également de lien entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé élargi et le milieu universitaire. Les LNC travaillent en collaboration avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services canadiens novateurs vers une utilisation dans le monde réel, notamment l'énergie sans carbone, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca.