EDS se réjouit du renouvellement du mandat de sa présidente

OTTAWA, 01 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) et son Conseil d’administration se réjouissent de la décision du gouvernement du Canada de renouveler le mandat de Mairead Lavery au poste de présidente et chef de la direction.



« Les entreprises canadiennes savent ce dont elles ont besoin, et c’est notre responsabilité de les écouter et de les appuyer lorsque possible. Exportation et développement Canada, sous la gouverne de Mairead Lavery, a joué un rôle important dans l’atteinte de ce but, en fournissant les outils, l’orientation et le soutien nécessaires pour aider nos entreprises à jouer un rôle important sur la scène mondiale », de confier la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l’honorable Mary Ng.

« Je suis ravie que le renouvellement du mandat de Mairead Lavery au poste de présidente et chef de la direction d’EDC permettra un soutien indéfectible aux leaders d’entreprises canadiennes tandis qu’ils continueront d’éliminer les obstacles et de mettre en valeur l’excellence canadienne. »

Dans la perspective de ses deux prochaines années au poste de présidente et chef de la direction d’EDC, Mme Lavery se réjouit à l’idée de continuer de travailler à la réalisation de la vision d’EDC pour 2030, soit d’aider à bâtir un Canada meilleur et plus résilient grâce au commerce.

« Mon but est de voir le Canada atteindre la position de leader du commerce international, de confier Mme Lavery. Nous travaillons à faire passer les besoins de nos clients en premier, tout en nous assurant que les valeurs du Canada soient au cœur de tout ce que nous faisons et nous concentrant sur les secteurs et les marchés à forte croissance qui représentent des retombées élevées pour les entreprises canadiennes » a-t-elle ajouté.

Tout au long de ses quatre premières années passées à la barre, Mme Lavery a guidé la trajectoire d’EDC dans une conjoncture économique mondiale extraordinaire causée par la pandémie. Simultanément, l’organisation a atteint des jalons importants sous sa gouverne :

En 2021, EDC a servi près de 30 000 clients, dont les trois quarts étaient des micro, petites et moyennes entreprises, tout en continuant de jouer un rôle pivot dans la prestation de solutions économiques du gouvernement du Canada en réponse à la pandémie.

Tout au long de la présidence de Mme Lavery, EDC a compté parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada chaque année.

Depuis 2019, EDC a présenté et mis à jour plusieurs politiques clés, notamment sur les changements climatiques, les droits de la personne ainsi que la transparence et la divulgation. Ces politiques ont aidé à jeter des bases solides pour faire avancer les principes ESG, ces derniers ayant résulté en l’engagement de l’organisation envers la carboneutralité d’ici 2050.





À propos d’EDC

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l’étranger. EDC leur offre les produits financiers et l’expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance et réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d’EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

