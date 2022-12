Bond führt Marke in Europa ein und bildet neue Wachstumsmöglichkeiten für Kunden weltweit

English German Spanish

TORONTO und MADRID, Spanien, Dec. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer Abendveranstaltung mit Kunden und Mitarbeitenden in Madrid, gefolgt von einer Roadshow in Barcelona, München, Köln und Hamburg wird die Marke Bond offiziell in Europa eingeführt. Bond ist ein führendes Unternehmen für Customer Experience, nachhaltige Kundenbeziehungen und sinnstiftendes Wachstum mit einer umfassenden Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Region EMEA wird von Silvana Buljan, Executive Director von Bond und Gründerin von Buljan & Partners, geleitet. Buljan & Partners wurde Anfang 2022 im Kontext der Wachstumsstrategie von Bond übernommen.



„Unser Geschäft basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass kundenzentrierte Marken am besten positioniert sind, um technologiegestützte Verbindungen, dauerhafte Beziehungen und starke Bindungen zu entwickeln, die Wachstum vorantreiben“, sagt Silvana Buljan. „Seit wir Bond im Mai beigetreten sind, haben wir die Stärken beider Organisationen effektiv kombiniert, um Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. „Wir wachsen, indem wir unseren Kunden dabei helfen zu wachsen, was nicht nur ein nachhaltiges, sondern auch ein inspirierendes Geschäftsmodell ist.“

Mit dem Ziel, dass Kunden, Mitarbeiter, Partner und die Gesellschaft gewinnen und wachsen können baut Bond vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf. Bond unterstützt Führungskräfte in den Bereichen Customer Experience, Marketing und Talententwicklung dabei, Prioritäten zu setzen und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung zu stellen.

„Da Unternehmen ihre Entscheidungsprozesse stets modernisieren und ihre Unternehmenssicht immer mehr auf den Kunden ausrichten, ist unsere offizielle Einführung von Bond in Europa einen spannender Moment, um das kundenorientierte Wachstum weiter voranzutreiben“, sagte Bob Macdonald, CEO von Bond. „Unter der Führung von Silvana und dem vollen Engagement unseres Bond-Teams freuen wir uns darauf, uns weiterhin an die sich ändernden Bedürfnisse des Marktes anzupassen, um unseren Kunden in ihrem Wachstum zu unterstützen.“

Über Bond

Bond generiert Wachstum für seine Kunden durch dauerhafte Beziehungen zwischen Menschen und Marken auf der Grundlage intelligenter Interaktionen und WOW-Erlebnissen. Bond bietet seinen Kunden weltweit Customer Experience- und Kundenbindungslösungen an, die es Marken, Kunden, Mitarbeitern, Partnern und den Menschen, denen sie dienen, ermöglichen zu wachsen.

Bond, mit Hauptsitz in Toronto, beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter in acht Niederlassungen in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden sie unter bondbl.com oder auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

