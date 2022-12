Mit dem Schwung aus der ersten Finanzierungsrunde Anfang des Jahres kündigt Shield Kapitalerhöhung der Serie B in Höhe von 20 Mio. USD an

TEL AVIV und NEW YORK, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shield hat heute seine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Mio. USD bekanntgegeben, die von Macquarie Capital angeführt und von UBS über ihre Venture- und Innovationseinheiten UBS Next, Mindset Ventures und OurCrowd unterstützt wurde.



Nach der Serie-A-Runde in Höhe von 15 Mio. USD Anfang 2022, trieben das schnelle Wachstum von Shield im Jahresvergleich und die Marktnachfrage, die zu einer ständig wachsenden Pipeline führte, diese jüngste Finanzierung an. Mit mehr als 100 Mitarbeitern wird Shield Mittel aus seiner Serie-B-Finanzierung verwenden, um in bestehenden Märkten weiter zu wachsen und in neue Märkte, einschließlich der USA, zu expandieren. Das Unternehmen eröffnet außerdem seine zweite F&E-Einrichtung in Lissabon, Portugal, und wird das Kapital auch nutzen, um seine Innovationsführerschaft voranzutreiben, während es die Entwicklung seiner führenden Plattform für finanzielle Compliance fortsetzt.

Um die Effizienz zu steigern und dabei zu helfen, gesetzliche Compliance-Standards einzuhalten, haben führende globale Finanzinstitute Shield eingesetzt, um ihre elektronischen Kommunikationsdaten zu überwachen und zu verwalten.

„Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit UBS auf mehreren Ebenen beginnen zu können – als Kunde und jetzt als Investor in unserer jüngsten Finanzierungsrunde“, so Shiran Weitzman, CEO und Mitgründer von Shield. „Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass es einen unmittelbaren Marktbedarf für eine moderne, proaktive Lösung gibt, die die Überwachung über Kommunikationskanäle hinweg verbessert, und dass Shield gut positioniert ist, um diesen Bedarf zu decken.“

Macquarie Capital, der größte Investor von Shield und der Hauptinvestor für die Serie-B-Finanzierungsrunde, Mindset Ventures und OurCrowd schließen sich nach der ersten Investition in die Serie A von Shield alle der jüngsten Runde an. Shield hat nun im Jahr 2022 insgesamt 35 Mio. USD aufgebracht.

„Wir glauben fest an den Wert, den Shield Finanzorganisationen bringen kann, und Macquarie freut sich, Shield weiterhin zu unterstützen, da es einem wachsenden Kundenkreis echte Vorteile bietet“, so David Standen von Macquarie Capital. „Das beeindruckende Wachstum von Shield im vergangenen Jahr wurde durch den Bedarf an einer hochmodernen Plattform vorangetrieben, die schnell implementiert werden kann, und unsere jüngste Investition bestätigt unser Vertrauen in die Pläne des Unternehmens für eine weitere Marktexpansion.“

Über Shield

Shield ist eine hoch entwickelte Compliance-Plattform für die End-to-End-Kommunikation, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, Risiken zu mindern, der Sackgasse veralteter Archive zu entkommen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Compliance-Kosten zu senken. Shield definiert die Art und Weise neu, wie Unternehmen und Finanzinstitute Compliance-Risiken in der Kommunikation handhaben und mindern, indem es fortschrittliche KI-, NLP- und Visualisierungsfunktionen einsetzt. Shield wurde speziell für die digitale Arbeitsumgebung von heute entwickelt, in der Unternehmen zahlreichen Risiken ausgesetzt sind, darunter Finanzkriminalität, Datenschutz und Fehlverhalten. Weitere Informationen: https://www.shieldfc.com

Medienkontakt

Marissa Fiorentino

shield@fischtankpr.com

FischTank PR