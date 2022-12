KBC Groupe: KBC Bank Ireland salue la décision du ministre des Finances d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group

English Dutch French

Communiqué de presse

Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, le 2 décembre 2022 (8 heures CET, avant l’ouverture de la Bourse)

KBC Bank Ireland salue la décision du ministre des Finances d'approuver la vente de la quasi-totalité de ses actifs et passifs de crédits performants à Bank of Ireland Group.

Le 16 avril 2021, KBC Groupe a annoncé que KBC Bank Ireland avait conclu un protocole d'accord avec Bank of Ireland Group. Le 22 octobre 2021, KBC Bank Ireland a conclu un accord juridiquement contraignant avec Bank of Ireland Group, en vertu duquel ce dernier acquerrait la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de KBC Bank Ireland. En outre, un petit portefeuille de crédits hypothécaires non performants serait également acquis dans le cadre de la transaction.

Le 24 mai 2022, la transaction a reçu l'approbation de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs (CCPC) et aujourd'hui, le 2 décembre 2022, KBC peut confirmer l’approbation finale de la transaction par le ministre irlandais des Finances.

Compte tenu du calendrier des différentes approbations, il est maintenant prévu que la conclusion de la transaction et la migration des clients vers Bank of Ireland Group auront lieu au premier trimestre 2023.

KBC Bank Ireland reste déterminée à protéger les intérêts de ses clients dans toute la mesure du possible lors de son retrait du marché. KBC Bank Ireland a écrit aux clients afin de leur fournir la situation actualisée de chaque produit qu'ils détiennent auprès de la banque, décrivant clairement ce qu’ils peuvent attendre de la suite des événements et les actions qu'ils pourraient être amenés à entreprendre.

KBC Bank Ireland reste concentrée sur le bien-être des employés et s'est largement engagée avec eux, tant directement que par l’intermédiaire de l’Employee Council. De solides conditions de licenciement, très favorables par rapport au secteur, ont été convenues avec l’Employee Council. KBC Bank Ireland a également entamé le processus d’engagement avec le personnel éligible au transfert auprès de Bank of Ireland sous la législation TUPE. La procédure de transfert et de licenciement du personnel sera guidée par ce processus, par la responsabilité de KBC envers le personnel et les besoins permanents des clients.

Suite à l'approbation ministérielle de ce jour, Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a déclaré: 'L'approbation d'aujourd'hui représente une étape importante dans le retrait ordonné et graduel de KBC Groupe du marché irlandais. Je suis convaincu que nos clients seront bien accueillis auprès de Bank of Ireland Group, tout en continuant à bénéficier des mêmes protections juridiques et réglementaires. Nous restons déterminés à gérer ce processus de manière responsable au cours de la période à venir. Je souhaite également remercier explicitement le management et nos collègues irlandais pour l'énorme travail et les efforts qu'ils ont fournis et continuent de fournir afin de mener à bien les dernières étapes de ce processus.'

Frank Jansen, CEO de KBC Bank Ireland, a ajouté: 'Nous restons absolument déterminés à assumer nos responsabilités envers nos clients à l’heure de notre retrait du marché irlandais. Le service à la clientèle restera une priorité essentielle, et nous avons écrit à tous nos clients afin de les informer sur les produits spécifiques qu’ils détiennent auprès de la banque ainsi que sur les mesures à prendre. ‘

'Je souhaite également exprimer ma gratitude et remercier tous les employés de KBC qui continuent à fournir un excellent service et à soutenir les clients pendant ce qui, pour eux aussi, aura été une période très difficile. Les employés continuent de se surpasser chaque jour pour leurs collègues et leurs clients et nous leur sommes extrêmement reconnaissants de leur engagement et de leur soutien indéfectibles.'

* Cette annonce contient des informations privilégiées.

* Le présent communiqué comporte des informations soumises aux règles de transparence applicables aux sociétés cotées en Bourse.



