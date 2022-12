KBC Groep: KBC Bank Ireland verwelkomt de beslissing van de minister van Financiën dat het vrijwel al zijn performing kredieten en passiva mag verkopen aan Bank of Ireland Group

English Dutch French

Brussel, 2 december 2022

KBC Bank Ireland verwelkomt de beslissing van de minister van Financiën dat het vrijwel al zijn performing kredieten en passiva mag verkopen aan Bank of Ireland Group.

Op 16 april 2021 kondigde KBC Groep aan dat KBC Bank Ireland een principeakkoord had gesloten met Bank of Ireland Group. Op 22 oktober 2021 sloot KBC Bank Ireland een juridisch bindende overeenkomst met Bank of Ireland Group, waarbij Bank of Ireland vrijwel alle performing kredieten en deposito's van KBC Bank Ireland zou overnemen. Daarnaast zal als onderdeel van de transactie ook een kleine portefeuille van non-performing hypotheekleningen (NPE's) worden verworven.

Op 24 mei 2022 werd de transactie goedgekeurd door de Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), en vandaag, 2 december 2022, kan KBC bevestigen dat de deal definitief is goedgekeurd door de Ierse minister van Financiën.

Gezien de timing van de verschillende goedkeuringen wordt nu verwacht dat de afronding van de transactie en de migratie van klanten naar Bank of Ireland Group in het eerste kwartaal van 2023 zal plaatsvinden.

KBC Bank Ireland blijft vastbesloten om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen nu we de markt verlaten. KBC Bank Ireland heeft de klanten een brief gestuurd met een update voor elk product dat ze bij de bank hebben, waarin duidelijk wordt aangegeven wat de klant kan verwachten en welke acties hij eventueel moet ondernemen.

KBC Bank Ierland blijft zich richten op het welzijn en de welvaart van de werknemers en is uitgebreid met hen in gesprek, zowel rechtstreeks als via de Employee Council. Met de Employee Council zijn solide ontslagvoorwaarden overeengekomen die zeer gunstig zijn binnen de sector. KBC Bank Ireland heeft ook het overlegproces met het personeel in gang gezet om na te gaan wie er in het kader van de TUPE-wetgeving in aanmerking komt om over te stappen naar Bank of Ireland. De aanpak rond de overstap naar de nieuwe werkgever en ontslagen zal worden ingegeven door dit proces, door de verantwoordelijkheid van KBC voor zijn personeel en door de behoeften van de klanten waaraan moet worden blijven voldaan.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep reageert op de beslissing van de Minister: "De goedkeuring van vandaag betekent een belangrijke stap in de ordelijke en gefaseerde terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met Bank of Ireland Group onze klanten een goed onderkomen zullen bieden, terwijl ze dezelfde wettelijke en regulatoire bescherming blijven genieten. Wij blijven ons inzetten om dit proces de komende tijd in goede banen te leiden. Ik wil ook uitdrukkelijk het Ierse management en de collega's bedanken voor het enorme werk en de inspanningen die zij hebben geleverd en nog steeds leveren om de laatste stappen van dit proces tot een goed einde te brengen."

Frank Jansen, CEO KBC Bank Ireland: "We blijven ons absoluut inzetten om onze verantwoordelijkheden tegenover onze klanten na te komen nu we ons uit de Ierse markt terugtrekken. Klantenservice blijft een belangrijke prioriteit en we hebben al onze klanten aangeschreven om hen te informeren over hun specifieke producten bij de bank en de bijbehorende acties die zij moeten ondernemen."

"Ik wil ook mijn erkentelijkheid en dank betuigen aan alle medewerkers van KBC die de klanten een uitstekende service en ondersteuning blijven bieden in deze ook voor hen persoonlijk zeer uitdagende periode. De medewerkers blijven zichzelf elke dag overtreffen voor hun collega's en de klanten, en we zijn hun bijzonder dankbaar voor hun voortdurende inzet en steun."

