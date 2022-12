Deft erweitert Colocation-Präsenz innerhalb Europas durch Partnerschaft mit Digital Realty

CHICAGO, Illinois (USA), Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deft, ein Anbieter von Managed-IT-Services, hat seine Colocation-Präsenz durch seine Partnerschaft mit Digital Realty, dem weltweit führenden Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentren, Colocation- und Interconnection-Lösungen, auf Frankfurt ausgeweitet.



„Europa hat sich als eine stark nachfragestarke Region für verwaltete Rechenzentrumslösungen erwiesen“, so Jordan Lowe, CEO von Deft. „Diese Expansion unterstützt das Wachstum unseres globalen Kundenstamms, von dem fast ein Drittel in Europa präsent ist.“

Frankfurt ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Konnektivität von Unternehmen in Europa. Die Fähigkeit von Deft, verwaltete Netzwerkdienste in der Region anzubieten, unterstützt das Wachstum der Kunden des Unternehmens in der gesamten Region.

„Bei Digital Realty engagieren wir uns dafür, unsere Kunden bei ihrer Skalierung zu unterstützen, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt für uns, unsere Partnerschaft mit Deft auf Frankfurt auszudehnen“, so Chris Sharp, Chief Technology Officer bei Digital Realty. „Mit bestehenden Standorten in den USA und EMEA entspricht die symbiotische Beziehung, die wir mit Deft haben, unserem Engagement, unseren Kunden die zuverlässigsten Rechenzentrums- und Konnektivitätslösungen zu bieten, und sie stärkt den Wert unseres Partner-Ökosystems, das es Unternehmen ermöglicht, die digitale Transformation zu beschleunigen und Komplexität in einer zunehmend datenzentrierten Welt zu beseitigen.“

Weitere Informationen zu Deft finden Sie unter https://www.deft.com/ .

Über Deft

Unser Unternehmen war früher als ServerCentral Turing Group bekannt, und ist der vertrauenswürdigste Berater unserer Kunden.

Das Deft-Team vermenschlicht Technologie. Wir hören unseren Kunden aktiv zu, lernen und kooperieren, um maßgeschneiderte Vorschläge zu entwickeln, die perfekt zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passen. Anschließend entwerfen, bauen, betreiben, sichern und skalieren wir einzigartige Technologielösungen mit einem einzigen Ziel: das Versprechen der Technologie für Sie und Ihre Kunden konsequent einzulösen.

Erfahren Sie mehr unter https://www.deft.com/ oder rufen Sie uns unter +1 (312) 829-1111 an.

Medienkontakt: Chris Rechtsteiner, chrisr@deft.com .