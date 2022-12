D-BOX s’associe à Trak Racer pour combiner technologie haptique et châssis de haute qualité

English French

NUREMBERG, Allemagne et MONTREAL, 02 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, et Trak Racer, fabricant de premier plan et revendeur de plateformes de jeux vidéo, ont le plaisir d’annoncer un partenariat visant à combiner la rétroaction haptique haute-fidélité de D-BOX et le châssis de Track Racer dont la réputation dans l’industrie n’est plus à faire. La valeur des composantes haptiques qui seront vendues par D-BOX en vertu de cette entente est estimée à environ 1,33 million de dollars canadiens (1 million de dollars américains). Ce partenariat apporte quatre degrés de liberté à ce châssis exclusif et confirme ainsi l’engagement de D-BOX à offrir aux pilotes de simulateurs de course du monde entier l’expérience haptique la plus réaliste. La Société renforce du même coup sa place et son expertise dans le domaine de la technologie haptique. Le nouveau châssis de Trak Racer sera le premier en son genre à disposer de cinq nouveaux actuateurs G5 de D-BOX et devrait être offert tard en 2023.



Trak Racer, qui fournit le simulateur de course officiel de l’écurie Alpine F1 Team, possède plus de douze ans d’expérience en création de produits répondant aux attentes très élevées des clients. Dans le cadre de ce partenariat, D-BOX et Trak Racer pourront ensemble tirer profit de la croissance fulgurante des marchés des simulateurs de course et des simulateurs de vol tout en offrant aux utilisateurs une expérience augmentée leur permettant de ressentir les détails les plus subtils normalement associés au pilotage d’une vraie voiture ou d’un vrai avion, comme les bosses sur la piste ou les poches d’air.

« Trak Racer est réputée pour son offre de plateformes de haute qualité aux joueurs de jeux vidéo et aux pilotes de simulateurs de course ou de vol, alors nous sommes heureux de combiner notre technologie haptique à son écosystème global, » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « En combinant sa présence internationale et sa proéminence dans l’industrie à notre expertise de posséder le seul système haptique reconnu par la FIA, nous devenons en mesure d’accomplir de grandes choses. Ce nouveau partenariat rassemble le savoir-faire de deux chefs de file de l’industrie en simulation de course et de vol et nous sommes convaincus de pouvoir offrir une expérience absolument unique. »

« Un partenariat avec D-BOX allait de soi, a expliqué Matt Sten, chef de la direction de Trak Racer. Sa combinaison unique de mouvements, de vibrations et de textures permet aux pilotes d’être parfaitement en phase avec leur véhicule. Lors d’une simulation de course, chaque seconde compte et la rétroaction haptique vient en aide aux pilotes dans leur conquête de la piste. Nous nous sommes engagés à offrir à nos clients la meilleure valeur et la meilleure expérience possible, ce que démontre notamment notre partenariat avec D-BOX. »

D-BOX et Trak Racer participent actuellement à la SimRacing Expo 2022 qui se tient à Nuremberg, en Allemagne, du 1er au 4 décembre. Vous pouvez trouver D-BOX au kiosque B7-8 et Trak Racer au kiosque B9.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez le site D-BOX.com.

À PROPOS DE TRAK RACER

Depuis 2008, Trak Racer conçoit et est le pionnier des plateformes et accessoires de jeu vidéo haut de gamme. Les produits Trak Racer sont fabriqués à partir de matériaux de la meilleure qualité, ce qui leur offre une durabilité inégalée, et pour appuyer cette qualité, Trak Racer offre des garanties à long terme à ses clients. Grâce à des recherches approfondies en course automobile dans le monde réel et en simulation de jeu vidéo, Trak Racer comprend l’importance de la conception, de l’ingénierie de pointe, et ce qu’il vous faut pour vous donner un avantage sur vos concurrents. Les produits Trak Racer sont compatibles avec toutes les plateformes de jeu vidéo, consoles et ordinateurs, ainsi que de nombreux périphériques de jeu, ce qui fait en sorte que les clients ne sont pas limités dans leur choix de plateforme, leur assurant ainsi le plus haut degré de pérennité.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

MaisonBrison Communications

Trevor Heisler

416-500-8061

investors@d-box.com

Trak Racer

Matt Sten

61 402 911 111

matt@trakracer.com