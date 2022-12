SCC lance une offre engagée et responsable de mise à disposition de postes de travail en mode « As A Service » : FairPlay

SCC, leader français de la distribution de matériel informatique à usage professionnel, annonce le lancement d’une offre de mise à disposition de postes de travail en mode « As A Service » qui offre à ses clients une solution de gestion de l’intégralité du cycle de vie des équipements et assure leur réemploi afin d’allonger leur durée de vie et ainsi réduire leur empreinte carbone.

Ayant atteint les plus hauts niveaux de certification comme en témoignent la certification Ecovadis Platinum du groupe SCC et le statut d’exemplarité au label RSE de sa filiale de réemploi et recyclage, Recyclea, SCC souhaite aller plus loin dans son approche responsable en associant ses clients à cette démarche et en leur donnant les moyens et les outils pour évaluer et réduire l’empreinte carbone de leur parc informatique.

En s’inscrivant dans l’économie de la fonctionnalité et de l’usage, SCC propose à ses clients de leur mettre à disposition les équipements, neufs ou issus de la filière de matériels reconditionnés de Recycléa, adaptés à leur besoin pendant une durée limitée d’usage.

Afin de simplifier le choix de matériels plus vertueux en matière de RSE, SCC a par ailleurs développé un système interne multicritères de notation des matériels qui permet aux clients de sélectionner les équipements selon leur niveau de compatibilité RSE et leur besoin fonctionnel.

SCC assure la continuité de service et la disponibilité des matériels pendant leur durée de vie en cas de panne et réalise toutes les opérations de reprise, d’effacement certifié des données et de reconditionnement grâce à sa filiale Recyclea, entreprise adaptée basée à Domérat (Allier).

Disposer du juste équipement pendant une durée d’usage optimisée afin de favoriser le réemploi, tel est l’enjeu de l’offre Fairplay by SCC.

L’offre FairPlay by SCC est une offre qui se veut juste :

Juste parce qu’inclusive au travers de Recyclea qui emploie plus de 70% de personnes en situation de handicap.

Juste car elle limite le gaspillage technologique et incite les entreprises à consommer selon leur besoin, sans surconsommer.

Juste parce que responsable et s’inscrivant dans l’économie de l’usage et de la fonctionnalité afin de favoriser le réemploi et le recyclage dans une logique d’économie circulaire.

Cette offre marque la volonté de SCC de se positionner en tant qu’acteur multi-spécialiste de l’économie circulaire au service de ses clients pour accélérer le développement du numérique responsable dans un souci de pérennité et de partenariat.

Grâce à ses services éco-conçus et produits en France par sa filiale Recyclea, SCC signe une offre innovante de services pour un usage responsable et inclusif, qui mise sur la proximité et les acteurs locaux.