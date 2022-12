Finnish English

Oma Säästöpankki Oyj:n 20 miljoonan euron debentuuri 2/2022 on merkitty täyteen

Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) 14. marraskuuta 2022 liikkeeseenlaskema 20 miljoonan euron debentuuri 2/2022 on merkitty täyteen 2.12.2022 ja lainan myynti on keskeytetty ennen myyntiajan päättymistä. Debentuuri 2/2022 luetaan täysimääräisesti Yhtiön toissijaisiin omiin varoihin.

OmaSp tiedotti aiemmin syksyllä toimenpiteistään yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi korkoympäristön muutoksista johtuen. Yhtiön pankkitason vakavaraisuussuhdeluku (TC) oli syyskuun 2022 lopussa 14,0 %. Neljännen vuosineljänneksen aikana yhtiön vakavaraisuusasema on pysynyt vakaana ja Yhtiön pankkitason vakavaraisuussuhdeluku (TC) oli lokakuun 2022 lopussa 13,8 %. Liikkeeseen laskettu debentuuri vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta lokakuun lopun tilanteeseen nähden 0,8 prosenttiyksikköä.

Debentuuri on suosittu säästämisen tuote Yhtiön asiakkaiden keskuudessa ja toinen syksyn aikana liikkeeseenlaskettu laina merkittiin täyteen viidentoista myyntipäivän aikana. Lisäksi Yhtiö on kertonut valmistelevansa alkuvuodelle 2023 seuraavan debentuurilainan liikkeeseenlaskua suuruudeltaan 20-30 miljoonaa euroa. Debentuureilla ja muilla käynnissä olevilla toimenpiteillä on olennainen positiivinen vaikutus Yhtiön vakavaraisuusaseman kehittymiseen.

Pankkitason vakavaraisuus 31.10.2022 30.9.2022 31.8.2022 Vakavaraisuussuhdeluku (TC) 13,8 % 14,0 % 13,5





