eGain als Anbieter im Crown Commercial Services G-Cloud Framework benannt

SUNNYVALE, Kalifornien (USA), Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), der führende Anbieter von Wissensmanagement-Plattformen für den Kundenkontakt, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen als Lieferant für das G-Cloud-Framework von Crown Commercial Service (CCS) zugelassen wurde.



CCS unterstützt den öffentlichen Sektor dabei, bei der Beschaffung verbreiteter Güter und Dienstleistungen einen maximalen kommerziellen Wert zu erzielen. In den Jahren 2021/22 half CCS dem öffentlichen Sektor, kommerzielle Vorteile in Höhe von 2,8 Mrd. GBP zu erzielen – und unterstützte öffentliche Dienstleistungen von Weltklasse, die den Steuerzahlern optimalen Wert bieten.

Die G-Cloud der Regierung des Vereinigten Königreichs ist eine Initiative, die darauf abzielt, Organisationen des öffentlichen Sektors in Großbritannien die Beschaffung von Cloud-basierten IT-Produkten und -Diensten zu erleichtern. Das G-Cloud-Framework listet cloudbasierte Anbieter und Lösungsanbieter auf, die die strengen Anforderungen der Regierung des Vereinigten Königreichs in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und Skalierbarkeit erfüllen.

Der eGain Knowledge Hub ist die am besten bewertete, von FedRAMP autorisierte SaaS-Lösung für den digitalen und wissensbasierten Kundenkontakt. Organisationen des öffentlichen Sektors wie HMRC, IRS und das Department of Veterans Affairs vertrauen eGain für die Transformation der Kundenerfahrung in großem Maßstab.

„Wir freuen uns sehr darauf, mehr Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich dabei zu helfen, mit unserer wissensbasierten Kundenkontaktplattform einen besseren Bürgerservice zu bieten“, so Rex Dorricott, General Manager von eGain Europe.

