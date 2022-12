eGain è stato nominato fornitore nell'ambito dell'accordo quadro G-Cloud dei Servizi Commerciali della Corona

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), il fornitore leader di piattaforme di gestione della conoscenza per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato oggi di essere stato approvato come fornitore nell'ambito dell'accordo quadro G-Cloud del Servizio Commerciale della Corona (CCS).



Il CCS aiuta il settore pubblico ad ottenere il massimo valore commerciale negli acquisti di beni e servizi comuni. Nel 2021/22, il CCS ha permesso al settore pubblico di ottenere benefici commerciali pari a 2,8 miliardi di sterline, sostenendo servizi pubblici di livello mondiale con il miglior rapporto qualità/prezzo per i contribuenti.

Il G-Cloud del Governo britannico è un'iniziativa che mira a semplificare l'acquisto di prodotti e servizi IT basati sul cloud da parte delle organizzazioni del settore pubblico britannico. L'accordo quadro G-Cloud contiene un elenco di fornitori e di soluzioni basate sul cloud che soddisfano i rigorosi requisiti del Governo britannico in materia di privacy, sicurezza e scalabilità.

eGain Knowledge Hub è la soluzione SaaS più apprezzata, autorizzata FedRAMP, per un coinvolgimento dei clienti digital-first, basato sulla conoscenza. Organizzazioni del settore pubblico come HMRC, IRS e il Dipartimento degli Affari dei Veterani si affidano a eGain per la trasformazione dell'esperienza del cliente su scala.

"Siamo davvero lieti di aiutare un maggior numero di enti governativi del Regno Unito a fornire un servizio migliore ai cittadini, grazie alla nostra piattaforma di coinvolgimento dei clienti basata sulla conoscenza", ha dichiarato Rex Dorricott, Direttore Generale di eGain Europa.

