Stelmine acquiert trois nouvelles propriétés dans le district de Caniapiscau

English French

QUÉBEC, 02 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (TSXV : STH). Stelmine poursuit sa stratégie agressive d’acquisition de propriétés minières dans le district minier de Caniapiscau. La Société ajoute 326 nouveaux claims à son portefeuille portant le total à 1 775 claims avec une superficie de 936 km2. Cette stratégie permettra à la Société de maintenir sa position de leader dans le développement de ce nouveau district minier et de profiter des meilleures cibles à haut potentiel minéral.



Outre le potentiel aurifère, les indices minéraux découverts sur ces trois nouvelles propriétés devraient aussi permettre à Stelmine d’atteindre son objectif de diversification de son portfolio et de participer activement à l’exploration de minéraux stratégiques comme le nickel et de certains métaux de base tout en poursuivant le développement de ses propriétés aurifères.

Indéniablement au cours des cinq dernières années, Stelmine a pris le pari de concentrer ses campagnes d’exploration sur l’extension est de la sous-province métasédimentaire d’Opinaca qui présente un potentiel aurifère similaire à celui de l’ouest du Territoire de la Baie James. En effet, le contact La Grande/Opinaca se poursuit vers l’est sur plus de 400 km, mais cette région a fait l’objet d’une exploration limitée par les compagnies minières. En revanche, la persistance de Stelmine a porté fruits avec le développement de deux importantes propriétés aurifères, Courcy et Mercator.

Personne qualifiée

L’information technique contenue dans ce communiqué de presse a été examinée et approuvée par Michel Boily, PGeo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l’information scientifique et technique contenue dans le présent document en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une petite société d’exploration minière pionnière d’un nouveau district aurifère (Caniapiscau) à l’est de la baie James dans la partie est sous-explorée du bassin métasédimentaire d’Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Eléonore. Stelmine détient à 100% la propriété d’un bassin métasédimentaire où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine détient 100 % des droits de propriété de 1 775 claims ou 936 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Courcy et Mercator.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs, tels que des déclarations concernant la clôture prévue et l’utilisation prévue du produit du placement, les plans d’acquisition et d’expansion, la disponibilité d’opportunités d’acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces renseignements sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses liées à l’obtention de toutes les approbations nécessaires pour le placement et les conditions générales de l’économie et du marché) qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes importants qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats suggérés dans les énoncés prospectifs. Les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser le placement selon les modalités décrites ci-dessus. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs à moins et jusqu’à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la Société l’exigent. Des renseignements supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes sont contenus dans les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, que les documents déposés sont disponibles à www.sedar.com.

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Isabelle Proulx, présidente et chef de la direction

Relations avec les investisseurs :

Stelmine MarketSmart Communications Inc. (en) Téléphone : 418-626-6333 Adrian Sydenham iproulx@stelmine.com Sans frais : 1-877-261-4466 info@marketsmart.ca

Suivez-nous sur:

Site Web : Twitter : LinkedIn : Facebook :