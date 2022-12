Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2022

English Danish

Resume

​Valutareserven er i november 2022 forøget med 13,5 mia. kr. til 577,2 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i november netto købt valuta for 3,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2022 forøget med 13,5 mia. kr. til 577,2 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 3,4 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 10,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har med afvikling i november netto købt valuta for 3,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr. November 2022 Januar 2022 - november 2022 Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto 3,7 49,0 Andet** -0,3 0,5 Nationalbankens nettovalutakøb 3,4 49,5 Statens udenlandske nettolåntagning*** 10,1 -7,4 Ændring i valutareserven 13,5 42,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -51,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -133,3 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november formindsket med 30,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 229,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november formindsket nettostillingen med 34,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr. November 2022 Januar 2022 - november 2022 Statens nettofinansieringsbehov -51,5 -133,3 Afdrag på den indenlandske gæld* 28,5 115,9 Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger 0,4 21,9 Andet** -0,1 0,1 Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov -22,6 4,6 Statens indenlandske bruttolåntagning*** 12,2 30,5 Statens likviditetspåvirkning -34,9 -25,9 Nationalbankens nettovalutakøb 3,4 49,5 Nationalbankens nettoobligationskøb -0,2 2,0 Andre faktorer**** 0,9 0,9 Ændring i nettostillingen -30,7 26,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 28. oktober 2022 været 1,25 pct. p.a., foliorenten har siden 28. oktober 2022 været 1,25 pct. p.a., udlånsrenten har siden 28. oktober 2022 været 1,40 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 28. oktober 2022 været 1,25 pct. p.a.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2022

Aktiver 2022 2022 1000 kr. 30/11 31/10 Guld 25.569.628 25.569.628 Fordringer på udlandet 506.481.183 491.373.506 Fordringer på Den Internationale Valutafond 56.718.543 56.671.081 Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB 28.752 49.572 Pengepolitiske udlån - - Andre udlån 1.709.214 1.691.991 - Pengeinstitutter 1) 1.709.214 1.691.991 - Øvrige udlån - - Indenlandske obligationer 33.337.366 33.535.806 Anlægsaktier mv. 131.056 131.056 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 652.193 658.609 Andre aktiver 1.232.656 1.032.773 625.860.591 610.714.022

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2022 1000 kr. 30/11 31/10 Seddelomløb 68.852.778 69.045.175 Møntomløb 6.251.947 6.254.333 Pengepolitiske indlån 229.065.257 259.769.642 - Indestående på folio 228.965.257 259.519.642 - Indskudsbeviser 100.000 250.000 Andre indlån 13.541.265 14.091.776 - Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 28.752 49.572 - Øvrige indlån penge- og realkredit institutter 2.911.882 3.441.286 - Øvrige indlån 10.600.631 10.600.918 Staten 169.977.445 125.001.051 Forpligtelser over for udlandet 11.614.203 10.000.543 Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) 44.343.581 44.343.581 Andre passiver 618.077 611.883 Grundfond og reserver 81.596.038 81.596.038 625.860.591 610.714.022

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.