Vanderburgh Co. Cyber Crime Task Force e Cellebrite combinam esforços para resolver crimes mais rapidamente e salvar inocentes

PETAH TIKVA, Israel, TYSONS CORNER, Virginia y EVANSVILLE, Indiana, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje o resultado do seu trabalho com a Vanderburgh Co. Cyber Crime Task Force (VCCCTF) para acelerar a justiça com as soluções de coleta e revisão da Cellebrite.



Atualmente, a equipe VCCCTF da Diretora Jess Powers utiliza o Cellebrite Premium, bem como outras soluções de coleta e revisão da Cellebrite.

A diretora Powers disse: “Antes da nossa transformação digital, levava meses para recuperar dados dos dispositivos. Com a Cellebrite, esperamos fornecer inteligência acionável em apenas três dias.” Ao longo do tempo, a Diretora Powers criou uma unidade que agora atende 29 agências de 11 estados.

A diretora Powers declarou: “Há uma razão pela qual as pessoas estão interessadas no Cellebrite Premium [….] Assim que as agências descobrem que temos um, elas nos procuram.”

A diretora Powers disse ainda: “Com os dados que estamos produzindo de mais de mil dispositivos [há 18 meses], nosso tempo médio de resolução de crimes é de cerca de 137 dias, em comparação aos 255 dias, que é a média nacional. Com base nas estatísticas que temos, nos primeiros 18 meses do nosso trabalho, conseguimos chegar a uma taxa de 73% de acusações bem-sucedidas.”

A diretora Powers reuniu uma equipe de especialistas forenses digitais, incluindo os investigadores criminais Gage Shots, Jon Carter e Alexis Nunn.

Em um caso, um criminoso violento foi condenado a 15 anos de prisão federal por tráfico de drogas e crimes com armas com base nos dados recuperados usando as soluções de coleta e revisão Cellebrite.

As soluções Cellebrite também auxiliam na exoneração de inocentes. Como a diretora Powers explicou: “Em menos de 12 horas, conseguimos exonerar um suspeito de crime, de modo que seu nome e sua foto nunca apareceram nos noticiários e ele nunca chegou a ser preso”.

Quando perguntada o que a inspira a vir trabalhar todos os dias, a diretora Powers respondeu: “Nossa equipe pode exonerar os inocentes, condenar os culpados e eu nunca preciso usar um colete à prova de balas. E isso é o que importa."

Para ver um vídeo da Diretora Jess Powers e da Vanderburgh Co. Cyber Crime Task Force, visite aqui.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite_UFED.

