Operador líder mundial selecciona a Synchronoss para presentar oferta de nube personal

El proveedor líder de servicios móviles, telecomunicaciones e ISP pone a la venta una oferta de nube personal para salvaguardar archivos, fotos, videos y otros contenidos digitales

December 02, 2022 18:41 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES