Synchronoss, 글로벌 통신 사업자로부터 개인용 클라우드 공급사로 선정

해당 고객사는 모바일, 통신, ISP 서비스 사업자로 자사의 Personal Cloud 오퍼링 통해 파일과 사진, 기타 디지털 콘텐츠 보호

December 02, 2022 18:41 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES