全球領先運營商選擇 Synchronoss 爲其提供個人雲端服務

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BRIDGEWATER，新澤西州, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc . （下稱「Synchronoss」或「公司」）(Nasdaq: SNCR)，今日宣佈與全球最大的運營商之一達成一項多年期協議，爲其網絡上的數千萬訂戶部署 Synchronoss 個人雲端。該協議將有助於 Synchronoss 本季度的財務業績，由於部署準備工作正在進行中，且隨著訂戶採用該服務，公司過渡到主要基於軟體即服務 (SaaS) 的收入模型。

作爲全球頂級的移動裝置和通信服務提供商之一，該國際客戶正與 Synchronoss 合作，提供一系列增值服務，包括備份和管理存儲在移動電話和其他裝置上的文件、照片、視訊和數字內容的能力。由於該服務提供商的規模和市場覆蓋範圍，公司估計該客戶將在未來三到五年內成爲其最大的雲端部署客戶之一。Synchronoss 支援的個人雲端解決方案的推出使運營商能夠創造新的收入機會，提高每用戶平均收入 (ARPU)，並透過提高參與度來減少客戶流失。

Synchronoss 總裁兼首席執行官 Jeff Miller 説：「該協議代表了我們雲端業務持續擴張的一個重要里程碑。我們繼續爲全球移動服務提供商提供戰略工具，以提高客戶價值」「這一多年期協議體現了雲端產品對領先運營商的重要性與日俱增，並進一步擴大了我們的全球足跡，代表了 Synchronoss 個人雲端平台的新增長機會。最重要的是，推出客戶品牌的個人雲端解決方案將使該運營商能夠與其訂戶建立更深層次的連繫並改善關鍵業務指標。」

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq:SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com