Francisco Oliva Ditunjuk sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Amerika Selatan untuk Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”) milik Nikkiso Cryogenic Industries, bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan senang hati mengumumkan bahwa Francisco Oliva telah ditunjuk sebagai Manajer Pengembangan Bisnis untuk Amerika Selatan.



Francisco memegang gelar Sarjana Teknik Mesin dan MBA serta berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam Industri Gas saat bekerja untuk Air Products (sebelumnya Indura) di Amerika Selatan. Beliau memegang peran kunci dalam implementasi dan optimisasi pengembangan bisnis, proses, dan manajemen proyek untuk perusahaan nasional dan multinasional dalam bidang akuisisi, pengembangan bisnis, dan pengadaan di Amerika Selatan.

Beliau yang berbasis di Santiago, Cili, akan mengelola dan mengembangkan peluang bisnis di sana serta di seluruh wilayah Amerika Selatan, serta akan melapor kepada Emile Bado, Wakil Presiden Eksekutif, Penjualan dan Pengembangan Bisnis dan George Pappagelis, Presiden Nikkiso Cosmodyne.

“Kami tidak sabar untuk dapat mengembangkan dan memperluas dukungan kami bagi pasar penting ini dengan pengetahuan industri dan pasar Francisco, serta mengembangkan lebih jauh peluang dalam wilayah ini”, tutur Emile Bado.

Dengan penambahan ini, Nikkiso semakin mengukuhkan komitmen mereka untuk melayani para pelanggan mereka di tingkat lokal dan global.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan menyervis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.