Francisco Oliva ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประเทศอเมริกาใต้ สำหรับกลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มบริษัทพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดี ที่จะประกาศว่า Francisco Oliva ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำอเมริกาใต้



Francisco มีปริญญาทั้งวิศวกรรมเครื่องกลและบริหารธุรกิจ และได้นำประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมก๊าซอุตสาหกรรมมาทำงานร่วมกับ Air Products (เดิมคือ Indura) ในอเมริกาใต้ เขามีส่วนสำคัญในการดำเนินการและการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาธุรกิจ กระบวนการ และการจัดการโครงการให้กับบริษัทระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านการซื้อกิจการ การพัฒนาธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างในอเมริกาใต้

เขาทำหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจที่ซันติอาโก ประเทศชิลี และทั่วทั้งอเมริกาใต้ อีกทั้งจะรายงานต่อ Emile Bado รองประธานบริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ และ George Pappagelis ประธานบริษัท Nikkiso Cosmodyne

“ทางเราหวังว่าความรู้ด้านอุตสาหกรรมและด้านการตลาดของ Francisco จะสามารถช่วยให้บริษัทเติบโต อีกทั้งช่วยขยายการสนับสนุนของเราแก่ตลาดที่สำคัญนี้เพื่อที่จะพัฒนาโอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป” Emile Bado กล่าว

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ: