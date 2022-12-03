Francisco Oliva 獲任命爲 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 南美業務發展經理

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加利福尼亞州特曼庫拉, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司旗下的 Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下簡稱爲「集團」），現欣然宣佈 Francisco Oliva 獲任命爲南美業務發展經理。



Francisco 擁有機械工程和工商管理碩士學位，曾在南美的 Air Products（前身爲 Indura）工作，在工業氣體行業擁有 30 多年的經驗。他爲國家和跨國公司在南美的收購、業務發展和採購領域實施和優化業務發展、流程和項目管理發揮了重要作用。

他將常駐智利聖地亞哥，管理和開發當地和整個南美地區的業務機會，並將向銷售和業務發展執行副總裁 Emile Bado 和 Nikkiso Cosmodyne 總裁 George Pappagelis 匯報工作。

Emile Bado 表示：「我們期待能夠憑藉 Francisco 對行業和市場的見解，發展和擴大我們對這個重要市場的支持，並進一步開發該地區的機會」。

有了新成員的加入，Nikkiso 將繼續致力於爲客戶提供全球和當地服務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（現爲 Nikkiso Co., Ltd. 旗下成員）的成員公司，製造與維護工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及用於工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 及餘熱回收的有機朗肯循環的處理裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，也是一家由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。