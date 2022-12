Coastal Capital Acquisition Corporation presenta División Inversa de Acciones

JACKSONVILLE, Florida, Dec. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coastal Capital Acquisition Corporation (OTCMKTS: CCAJ) (“la Empresa”), actualmente cotiza en los mercados de valores OTC (OTCMKTS) con su símbolo CCAJ. La empresa, desde el 1ro. de diciembre de 2022, presentó ante FINRA una División Inversa de Acciones, cada diez (10) acciones ordinarias en circulación en tenencia de cada accionista automáticamente se convertirán en una (1) acción ordinaria. No se emitirán acciones fraccionarias en conexión con la división inversa de acciones y el valor nominal se mantiene sin modificaciones. Todas las acciones fraccionarias se redondearán. Los accionistas tenedores de certificados de acciones pueden comunicarse con el agente de transferencia de la empresa, Pacific Stock Transfer Company, para obtener información detallada sobre cómo canjear por nuevos certificados de acciones.



Coastal Capital Acquisition Corporation considera que está posicionada precisamente, en términos de crecimiento y estabilidad a largo plazo, y mira hacia los esfuerzos futuros de la empresa. Al efectuar la división inversa de acciones, tendrá más capital disponible para asociaciones estratégicas, además de opciones de financiación y adquisiciones que creemos serán para beneficio de los accionistas y la empresa.

Como resultado de la división inversa de acciones, cada diez acciones ordinarias en circulación se canjearán por una acción ordinaria, y cualquier acción fraccionaria se redondeará a la siguiente acción total superior. Inmediatamente después de que la división inversa de acciones entre en vigencia en base a la fecha de ex-dividendo establecida por FINRA, tal fecha no está garantizada, por ejemplo, si la fecha de ex-dividendo fue el 2 de diciembre de 2022, la empresa tendrá aproximadamente 104,973,905 acciones ordinarias en circulación.

Acerca de Coastal Capital Acquisition Corporation

Es una constructora principalmente dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares (SIC 6552) y otros edificios para la venta por cuenta propia, en lugar de como contratistas, incluyendo renovaciones. Nuestra participación secundaria de negocios, Office of Holding (SIC 6719), sociedades de participación financiera principalmente dedicadas a mantener la participación accionaria (o valores) en sociedades y empresas con el propósito de tener una participación mayoritaria o influencia en las decisiones administrativas de estas firmas. Nuestros esfuerzos para identificar un negocio objetivo potencial no se limitarán a un sector o región geográfica en particular, mientras accedemos las necesidades de una nueva adquisición y adoptamos un papel activo en los procesos de contratación y gestión.

Declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones se identifican por el uso de palabras como; “podría”, “cree”, “anticipa”, “pretende”, “estima”, “espera”, “puede”, “continúa”, “predice”, “potencial” y expresiones similares que pretenden identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales de Coastal Capital Acquisition Corporation ("CCAJ" o "la Empresa") difieran de manera sustancial de los resultados expresados o sugeridos por tales declaraciones, incluyendo cambios en las fuentes de ingresos anticipadas, condiciones económicas y competitivas futuras, dificultades para el desarrollo de plataformas tecnológicas de la empresa, retener y ampliar la base de clientes de la empresa, fluctuaciones en el gasto del consumidor en productos o servicios de la empresa y otros factores. Por consiguiente, a pesar de que la empresa considera que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, no se puede garantizar que tales expectativas comprueben ser correctas. La Empresa renuncia cualesquier obligaciones de actualizar o divulgar públicamente cualesquier modificaciones de la información prospectiva contenida en esta presentación, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, después de la fecha de esta presentación o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.