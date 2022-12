EverWind sélectionne Black & Veatch pour l'ingénierie détaillée d'avant-projet du premier hub d'hydrogène vert de Nouvelle-Écosse

French German

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 03 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverWind Fuels Company (« EverWind ») annonce aujourd'hui avoir sélectionné Black & Veatch afin de profiter de ses services d'ingénierie détaillée d'avant-projet (front-end engineering design, FEED) pour son installation de production et de stockage d'hydrogène et d'ammoniaque verts à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse, le lancement des opérations commerciales étant prévu pour 2025. EverWind est un développeur privé de sites de production et de stockage d'hydrogène et d'ammoniaque verts, tandis que la société mondiale d'ingénierie et de construction Black & Veatch est un leader des solutions d'énergie verte.



Au cours de sa première phase, l'installation produira de l'ammoniaque et de l'hydrogène verts par électrolyse en employant de l'énergie verte certifiée du système de transmission de Nova Scotia Power ; la génération éolienne onshore alimentera la production lors d'une seconde phase. Pendant les futures phases, EverWind utilisera l'énergie éolienne offshore pour produire de l'hydrogène par électrolyse, libérant les capacités éoliennes offshore de la Nouvelle-Écosse. Les deux premières phases produiront de manière combinée 1 million de tonnes d'ammoniaque vert par an.

« EverWind est déterminée à tenir son engagement, consistant à faire de la Nouvelle-Écosse un hub mondial d'énergie verte », a déclaré Trent Vichie, PDG d'EverWind. « L'hydrogène et l'ammoniaque verts joueront des rôles clés dans la lutte contre le changement climatique et pour une amélioration de la sécurité énergétique en Europe, et Black & Veatch nous permet de profiter d'une expertise et d'une expérience prodigieuses dans les domaines de l'ammoniaque et de l'hydrogène verts, ainsi que du développement de projets. En travaillant aux côtés de Black & Veatch et de nos partenaires dans les communautés gouvernementales, industrielles et indigènes, nous indiquons clairement au monde que nous participons tous ensemble à ce combat ».

« Ce projet ambitieux illustre comment l'hydrogène et l'ammoniaque verts poursuivent leurs trajectoires dans l'écosystème énergétique repensé de demain alors que le monde travaille sur une décarbonation rapide en faveur d'une énergie plus propre », a ajouté Laszlo von Lazar, président de l'activité des industries axées sur l'énergie et les procédés de Black & Veatch. « En tant que leader mondial de la conception et de la construction de projets d'énergie verte sur toute la planète, Black & Veatch demeure déterminée à réaliser des projets qui ouvrent la voie à un avenir moins carbonique. »

À propos de l'installation de Point Tupper d'EverWind

En tant que première installation d'hydrogène et d'ammoniaque verts d'EverWind, le site de Point Tupper se trouve à Port Hawkesbury, sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, où il bénéficie de plus de 600 millions de dollars d'infrastructure de classe mondiale, comprenant un port existant sans glace et en eau profonde avec deux quais d'accostage pouvant accueillir les plus grands navires au monde. La production d'ammoniaque vert sera desservie par l'infrastructure maritime existante d'EverWind. Afin de soutenir le développement de l'installation, EverWind a fait appel à un groupe de classe mondiale se composant de conseillers financiers, de fournisseurs d'équipements, de cabinets d'engagement public et communautaire et de firmes d'ingénierie de premier plan

Reconnaissance des Mi’kmaq et de leur territoire ancestral

EverWind Fuels reconnaît le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi’kmaq, ainsi que leur rôle de gardiens passés, présents et futurs de cette terre, le Mi’kma’ki. Notre travail emploie un principe fondamental pratiqué par les Mi’kmaq : la gérance environnementale. Nous sommes déterminés à travailler avec les Mi’kmaq par la consultation, l'engagement et la réalisation d'un partenariat étendu sur tous les aspects du projet.

À propos d'EverWind Fuels LLC

EverWind est un développeur privé opérant dans les domaines de la production d'ammoniaque et d'hydrogène verts, des installations de stockage et des actifs de transport associés. EverWind est dirigée par Trent Vichie, co-fondateur de Stonepeak Infrastructure Partners. Les membres de l'équipe dirigeante d'EverWind ont précédemment occupé des postes de PDG et de cadres dans diverses entreprises axées sur l'infrastructure, le capital privé, l'énergie renouvelable, les services publics, les terminaux et la logistique maritime. L'expérience préalable de l'équipe dans le domaine de l'investissement totalise plus de 45 milliards de dollars en projets d'immobilisations sur plus de 20 ans. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.everwindfuels.com.

À propos de Black & Veatch

Black & Veatch est une société mondiale d'ingénierie, d'acquisition, de conseil et de construction détenue à 100 % par ses employés, comptabilisant plus de 100 ans d'innovation en infrastructure durable. Depuis 1915, nous aidons nos clients à améliorer la vie des personnes dans le monde entier en assurant la résilience et la fiabilité de nos actifs d'infrastructure les plus importants. En 2021, notre chiffre d'affaires a dépassé les 3,3 milliards USD. Suivez-nous sur www.bv.com et sur les réseaux sociaux.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs se basant sur des prédictions et suppositions actuelles d'EverWind Fuels Company, y compris des énoncés portant sur la production et les opérations projetées dans l'installation ainsi que les bénéfices du projet. Divers risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, comme les conditions économiques et réglementaires générales, pourraient conduire à des différences substantielles entre les performances, les développements, la situation financière ou les résultats futurs réels d'EverWind ou du projet et ceux projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué. EverWind n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, et n'a pas l'intention d'en assumer à l'avenir, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou leur adaptation à des événements ou développements futurs, sauf exigence éventuelle de la loi.

