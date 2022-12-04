頂尖投資者法律顧問ROSEN鼓勵Bird Global,Inc.的投資者在該事務所開始首次提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請法律顧問——BRDS

紐約州紐約市, Dec. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所Rosen Law Firm提醒2021年5月14日至2022年11月14日（包括首尾兩日）期間（「集體訴訟期」）的Bird Global，Inc.（NYSE：BRDS）證券購買者留意該事務所提出證券集體訴訟的首席原告截止日期為2023年1月17日。



所需考慮的事宜：若閣下已於集體訴訟期內買入Bird證券，則閣下或會有權在毋須透過勝訴收費安排支付任何自付費用或訴訟費的情況下獲得賠償。

下一步措施：如欲加入Bird集體訴訟，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9805 或致電免費電話：866-767-3653，或電郵 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com聯絡Phillip Kim 律師，以了解有關集體訴訟的資訊。集體訴訟已經提出。若閣下希望擔任首席原告，則閣下必須在不遲於2023年1月17日向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不會提出證券集體訴，而僅僅是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中介。許多此類事務所實際並不會提出證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司提出迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據整個集體訴訟期的訴訟，被告作出重大虛假及／或具誤導性陳述及／或未能披露：(1)Bird在不可能收款的情況下，不當記錄客戶的若干旅行的分成收入；(2)因此，Bird在集體訴訟期誇大了有關季度及財政年度的分成收入；(3)Bird未能披露其內部控制在計算分成收入入賬時無效；(4)因此，Bird需要重列先前披露的分成收入；及(5)因此，被告的公開聲明在所有有關時間均為重大虛假陳述及具誤導性。訴訟聲稱，當市場得知真實細節後，投資者蒙受了損害。

如欲加入Bird集體訴訟，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9805 或致電免費電話：866-767-3653，或電郵 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 聯絡Phillip Kim 律師，以了解有關集體訴訟的資訊。

集體訴訟未獲認證。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師爲您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以作爲缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告代表無關。

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