Hepsor ASi 2023. aasta finantskalender

English Estonian

2023. aastal plaanib Hepsor AS avalikustada konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:

15. veebruar 2023 2022. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne 28. aprill 2023 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne 10. mai 2023 2023. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne 26. juuli 2023 2023. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne 01. november 2023 2023. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2022. aasta majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosoleku toimub 2023. aasta II kvartalis, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse jooksvalt.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee