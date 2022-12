Exploration Brunswick agrandit sa position de terrain à la Baie James avec une option sur le projet PLEX

English French

MONTRÉAL, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a bonifié l’entente d’option récemment signée avec Osisko Développement Corp. (TSXV:ODV) afin d’en plus acquérir une participation de 90 % dans le projet PLEX (le « Projet ») situé dans la région Eeyou Istchee-Baie James, le long de la même zone de cisaillement qui comprend le projet Corvette de Patriot Battery Metals.



M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Je suis très heureux de cimenter la position d’Exploration Brunswick au sein de la ceinture verte de La Grande, qui englobe le projet Corvette de Patriot Battery Metals. L’ajout du projet PLEX, en plus de l’option Mythril annoncée antérieurement avec Midland, donne une position stratégique à la Société dans cette ceinture. Par ailleurs, avec l’annonce d’aujourd’hui, notre portefeuille de projets à la Baie-James couvre maintenant plus de 200 dykes de pegmatites vierges de type S d’une étendue latérale d’au moins 600 mètres chacun. Nous continuerons d’accroître notre portefeuille à la Baie-James et à travers le Canada afin d’augmenter nos chances de faire d’importantes découvertes de lithium. »

Le Projet PLEX comprend un total de 375 claims, représentant une superficie de 19 175 hectares (192 km carrés). Le Projet est accessible à l’année et est située près de la route Trans-Taïga qui permet d’accéder au complexe hydroélectrique La Grande 4. Le Projet est situé à environ 75 km à l’ouest de la propriété de Patriot Battery Metals, le long de la zone de cisaillement La Grande qui englobe en totalité le couloir riche en lithium de Corvette. Des travaux de compilation effectués par BRW ont permis d’identifier plus d’une centaine d’affleurements de pegmatites et plusieurs dykes de pegmatite sur le Projet PLEX, dont un dyke de pegmatite d’une longueur de 1,7 kilomètre. Ce dernier a été recoupé dans plusieurs sondages lors de travaux d’exploration pour l’or réalisés entre 2007 et 2014, mais n’a été décrit que de façon superficielle dans les journaux de sondage et n’a pas été analysé pour les minéralisations de type LCT; la plus longue intersection de pegmatite en forage mesurait 103 mètres de longueur (rapports statutaires GM 63465 et GM 68914 du MRNF).

Le Projet n’a jamais fait l’objet d’exploration pour les minéralisations de lithium-césium-tantale. BRW a l’intention de lancer une campagne de prospection héliportée à grande échelle vers la fin du deuxième trimestre 2023 afin d’explorer les projets PLEX et Mythril ainsi que plusieurs autres petits projets détenus par BRW dans la moitié nord de la région Eeyou Istchee-Baie James. La campagne inclura aussi l’échantillonnage et l’analyse de pegmatites récupérées des anciennes carottes de forage sur le Projet PLEX et mènera vraisemblablement à des travaux de suivi par forage et/ou par excavation de tranchées au-delà des plans actuels de BRW pour 2023.

Entente d’option bonifiée avec ODEV

L’option bonifiée permet à BRW d’acquérir une participation de 90 % dans le Projet en contrepartie de 8 000 000 actions sur une période de deux ans suivant la clôture de l’entente d’option (l’« entente ») selon les conditions suivantes :

Une tranche initiale de 1 000 000 actions, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d’effet de l’entente;

Une tranche de 3 000 000 actions, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d’effet de l’entente;

anniversaire de la date d’effet de l’entente; Une tranche de 4 000 000 actions, le ou avant le 2e anniversaire de la date d’effet de l’entente.



Afin d’exercer l’option, Exploration Brunswick devra financer un montant global de 6 000 000 $ en travaux d’exploration conformément au calendrier suivant :

Un montant total de 1 000 000 $ avant le 1 er anniversaire de la date d’effet;

anniversaire de la date d’effet; Un montant total de 2 000 000 $ avant le 2 e anniversaire de la date d’effet;

anniversaire de la date d’effet; Un montant total de 4 000 000 $ avant le 3 e anniversaire de la date d’effet;

anniversaire de la date d’effet; Un montant total de 6 000 000 $ avant le 4e anniversaire de la date d’effet.

À la signature de l’option, BRW conservera un droit de premier refus à l’égard de la participation de 10 % d’ODEV. De plus, ODEV ne sera pas tenue de financer sa part au prorata du budget d’exploration suivant l’exercice de l’option et jusqu’à la construction d’une mine.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Jeff Hussey, administrateur d’Exploration Brunswick. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour des gîtes de lithium en contexte de roche dure dans les secteurs moins explorés de l’Est du Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada avec des propriétés situées au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

M. Killian Charles, président (info@BRWexplo.com)

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.