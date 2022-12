Biognosys lance une nouvelle version de Spectronaut® à l'occasion du congrès international de protéomique HUPO

English French German Dutch Italian Spanish

ZURICH, Suisse et CANCUN, Mexique, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un leader des solutions protéomiques nouvelle génération pour la recherche en sciences de la vie et le développement de médicaments, lance aujourd'hui Spectronaut 17 à l'occasion du congrès mondial HUPO 2022 à Cancún, au Mexique.

Depuis sa première version en 2003, le logiciel Spectronaut s'est continuellement amélioré et prend toujours en charge les toutes dernières technologies en matière d'acquisition de données. La 17e version du logiciel est doté du dispositif directDIA+™, un nouveau flux de travail d'analyse en instance de brevet qui augmente considérablement le nombre d'identifications sans pour autant compromettre la précision quantitative et qui élimine le besoin d'une bibliothèque spécifique au projet.

« Avec directDIA+, Spectronaut 17 offre une toute nouvelle façon d'analyser les données de protéomique DIA », a déclaré le directeur de la technologie de Biognosys, Lukas Reiter, Ph.D. « Avec ce nouveau flux de travail, nos utilisateurs bénéficieront de la couverture protéomique la plus grande à ce jour avec le moins de ressources possible. Nous sommes ravis d'offrir cet outil à nos clients. »



Lors du séminaire de lancement de Spectronaut 17, intitulé « Spectronaut 17 : une augmentation révolutionnaire des identifications », qui se tiendra le 5 décembre à 8h00 EST dans le cadre du congrès mondial HUPO 2022, Lukas Reiter partagera plus d'informations sur directDIA+ et son impact sur l'avenir de l'analyse DIA. Ensuite, le conférencier invité Jesper V. Olsen, Ph.D., professeur titulaire et vice-directeur à l'Université de Copenhague, expliquera comment cette nouvelle façon de traiter les données DIA permet à son équipe de couvrir considérablement plus le protéome sans avoir besoin d'une bibliothèque.

Spectronaut 17 est entièrement indépendant du fournisseur et compatible avec les données protéomiques acquises sur les instruments de tous les principaux fournisseurs de spectromètres de masse.

Gary Kruppa, Ph.D., vice-président senior des collaborations stratégiques chez Bruker Daltonics, déclare :

« Spectronaut est l'une des premières solutions logicielles à prendre en charge notre technologie PASEF et, version après version, l'amélioration des performances avec les données dia-PASEF basées sur la mobilité ionique de Bruker a été impressionnante. Avec cette nouvelle version, Biognosys a dépassé nos attentes : directDIA+ apporte une augmentation substantielle de la couverture protéomique des exécutions dia-PASEF, le tout sans avoir besoin de générer une bibliothèque. Nous sommes ravis de voir les performances de la nouvelle version et ce qui va suivre pour Spectronaut ! »

Daniel Lopez Ferrer, Ph.D., directeur de la protéomique et de la recherche translationnelle chez Thermo Fisher Scientific, déclare :

« Le logiciel Spectronaut de Biognosys combine un traitement de données et des visualisations de haute qualité pour permettre l'interprétation des flux de travail protéomiques DIA quantitatifs. Le nouveau Spectronaut 17, doté de directDIA+, ne déçoit pas : l'augmentation de la couverture fournie par ce nouvel algorithme est notable, sans pour autant compromettre la qualité de la quantification. Nous sommes impatients de voir les utilisateurs finaux tirer le meilleur parti des données avec cette version améliorée ! »

Jose Castro-Perez, Ph.D., directeur senior de la gestion précise des produits de masse LC/MS chez SCIEX :

« Le nouveau directDIA+ amélioré de Biognosys implémenté dans Spectronaut 17 est une mise à niveau majeure par rapport à la version précédente. L'augmentation des performances que nous constatons pour nos données ZenoTOF est substantielle et nous sommes ravis que notre communauté bénéficie de ces nouvelles performances et expérimente Spectronaut 17 par elle-même. »

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel phare de Biognosys qui offre une analyse de données rapide, robuste et transparente pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) par acquisition indépendante des données (DIA). Le logiciel utilise des algorithmes de recherche avancée, d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) pour traduire les données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet une quantification reproductible et précise de milliers de protéines dans le cadre d'études à grande échelle et fournit des informations multidimensionnelles sur l'expression, la fonction et la structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les principaux types d'échantillons. Pour plus d'informations et de détails sur les essais gratuits et les tarifs, consultez spectronaut.com.

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui peuvent améliorer considérablement la santé humaine. Nous permettons aux chercheurs en sciences de la vie et aux concepteurs de médicaments d'examiner le protéome sous tous les angles grâce à notre gamme polyvalente de services, de logiciels et de kits de protéomique exclusifs nouvelle génération, comprenant les plateformes TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ et le logiciel phare Spectronaut® Ces solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines sur des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables pour la R&D et la recherche clinique. Pour plus d'informations, consultez biognosys.com.

Contact média

Yves Serroen

Responsable marketing et communication

Téléphone +41 (0) 79 571 09 21

yves.serroen@biognosys.com