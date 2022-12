H2O Innovation remporte 12,1 M$ de nouveaux projets de traitement d’eau

English French

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que sa ligne d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (WTS) a récemment remporté deux nouveaux projets de systèmes de traitement d’eau. Les deux projets comprennent la fourniture d’un système d’ultrafiltration (UF) et viennent diversifier notre carnet de commandes en ce début d’exercice. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 12,1 M$, portent le carnet de commandes de WTS à 55,1 M$.

Le plus gros des deux projets comprend un système d’UF à sept trains pour la ville de Grants Pass, dans l’Oregon. Ce système est conçu pour traiter 22,5 MGD (85 200 m3/jour) afin de fournir de l’eau potable à la communauté. H 2 O Innovation a soumis une proposition dont le coût d’investissement initial était plus élevé, mais dont la valeur à long terme pour les contribuables de la Ville était nettement supérieure. C’est pourquoi H 2 O Innovation a été retenue contre deux autres soumissionnaires. Le projet commencera par une phase d’ingénierie et la construction de l’équipement devrait être terminée en 2024.

Le deuxième projet concerne l’extension du système d’UF-RO de la Ville de Sherman, au Texas, afin de porter la capacité totale du système à 14,0 MGD (53 000 m3/jour). Le projet consiste à ajouter deux trains d’UF supplémentaires aux cinq trains actuels, qui ont été fournis par H 2 O Innovation en 2018, ainsi qu’un train de RO supplémentaire venant s’ajouter aux deux trains fournis en 2019. Cette expansion est une mise à niveau accélérée qui devrait être achevée dans les 12 prochains mois.

« Nous constatons que le marché est toujours très prometteur en matière de systèmes de traitement de l’eau, tant pour le secteur municipal qu’industriel. H 2 O Innovation s’impose une fois de plus comme le partenaire de choix pour offrir une valeur à long terme aux clients. Nous connaissons un début d’exercice fructueux, ce qui nous permet d’envisager les prochaines années avec assurance », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à réaliser, compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

