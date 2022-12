C’est la saison des pâtisseries pour le temps des fêtes

English French

TORONTO, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le temps des fêtes bat son plein, et la pâtisserie est au cœur de nombreuses traditions. Cependant, découvrir que des insectes ont pris possession des ingrédients de votre garde-manger peut gâcher une journée de plaisir à faire de la pâtisserie! Abell Gestion Parasitaire partage des conseils pour garder votre placard de cuisine exempt des parasites les plus courants.



« Dans de nombreux foyers, faire de la pâtisserie est une tradition des temps des fêtes qui consiste à préparer les recettes préférées de la famille avec les proches pour profiter de cette période festive », a déclaré John Abell, président d’Abell Gestion Parasitaire. « Lorsque les gens commencent à sortir du garde-manger des produits secs comme la farine, le chocolat, les fruits secs et les noix qui n’ont peut-être pas été utilisés au cours du printemps et de l’été, il est important d’inspecter les articles pour détecter les signes de toute infestation. En suivant quelques étapes simples, on peut éviter qu’un désastre ne vienne gâcher une journée de plaisir culinaire. »

Veillez à ce que les comptoirs, les planchers, les étagères du garde-manger et les armoires soient propres, car les miettes et les éclaboussures attirent manifestement les parasites.

Achetez des aliments dans des emballages scellés uniquement, sans aucun signe de dommage.

Une fois les emballages ouverts, mettez les ingrédients dans des récipients avec des couvercles hermétiques avant de les ranger dans le garde-manger ou l’armoire.

Vérifiez les dates d’expiration des ingrédients avant de les utiliser et inspectez visuellement les articles déjà ouverts avant de les ajouter à une recette.

Certains ingrédients peuvent être conservés au congélateur, ce qui offre une excellente protection contre les insectes. Reportez-vous à l'emballage d'origine pour déterminer si un article peut être congelé.

Jetez régulièrement vos déchets dans des sacs hermétiques.

Abell Gestion Parasitaire est un chef de file nord-américain en matière de gestion parasitaire, d’hygiène et de désinfection, qui offre aux entreprises et aux propriétaires des services efficaces, sécuritaires et fiables depuis 1924. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Abell, consultez le site Web : www.abellpestcontrol.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Eliana Pasquariello, Abell Gestion Parasitaire, epasquariello@abellgroup.com