Las soluciones de FutureDial para el procesamiento de teléfonos móviles son compatibles con la norma R2v3

Los responsables de la reparación de teléfonos móviles están preparados para cumplir con la norma R2v3 sobre pruebas y clasificación de teléfonos móviles, eliminación de datos y otros procesos, gracias a las soluciones de automatización y de software de FutureDial

December 05, 2022 08:15 ET | Source: FutureDial, Inc. FutureDial, Inc.

Sunnyvale, California, UNITED STATES