SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af det nuværende aktietilbagekøbsprogram fra DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) til DKK 39,3 mia. (ca. USD 6 mia.).

Som annonceret den 3. november 2022, vil Selskabet i tredje fase af programmet, der løber fra 3. november 2022 til 3. maj 2023, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Tredje fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag d. 28. november til fredag d. 2. december foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 199.223 3.515.519.572 28 november mandag 632 14.769.7310 9.334.470 29 november tirsdag 622 14.739.3891 9.167.900 30 november onsdag 632 14.968.5127 9.460.100 1 december torsdag 661 15.011.7549 9.922.770 2 december fredag 647 14.761.2210 9.550.510 Total 28. -2. december fredag 3.194 47.435.750 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 3.387 14.851.5081 50.302.058 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 18.916 278.502.497 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 205.804 3.613.257.380 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 883.161 16.406.876.565 28 november mandag 2.522 15.212.9461 38.367.050 29 november tirsdag 2.509 15.126.5564 37.952.530 30 november onsdag 2.516 15.375.0616 38.683.655 1 december torsdag 2.676 15.379.6039 41.155.820 2 december fredag 2.567 15.117.5107 38.806.650 Total 28. -2. december fredag 12.790 194.965.705 Køb fra A. P. Møller Holding A/S* 10.253 15.243.6037 156.292.669 Købt fra Familiefonden* 3.231 15.243.6341 49.252.182 Total i tredje fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 75.459 1.143.429.103 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 909.435 16.807.387.120

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 173.972 A-aktier og 781.158 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,11% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 2. december 2022

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

