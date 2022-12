Des pionnières sont récompensées pour leur capacité à faire progresser l'égalité, la diversité et l'inclusion dans le secteur financier canadien

English French

TORONTO, 05 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Huit femmes du secteur financier canadien sont reconnues cette semaine comme des pionnières de premier plan pour leur faculté à faire avancer l'égalité, la diversité et l'inclusion dans le cadre des WCM (Women in Capital Markets) Awards 2022.

Les WCM Awards récompensent les femmes gravissant les échelons pour devenir de hautes dirigeantes, les leaders de la transformation et les volontaires remarquables qui contribuent au travail de WCM. Les lauréates de cette année ont fait montre d'un engagement immuable afin de créer des lieux de travail équitables chez Aviso Wealth, BMO Private Wealth, CIBC Capital Markets, National Bank Financial Markets, Scotiabank Global Banking and Markets, TD Securities, et dans l'ensemble du secteur financier canadien.

« Ces huit femmes ont démontré un leadership exceptionnel en accélérant la progression de la diversité des genres sur les marchés financiers canadiens, et en créant une culture de diversité et d'inclusion où chacun (et chacune) peut prospérer », a déclaré Lara Zink, PDG de WCM. « Nos lauréates nous permettent de faire un pas immense vers un avenir d'égalité, des équipes plus fortes, des entreprises meilleures et une plus grande prospérité pour toutes et tous. »

Le WCM Transformational Leadership Award 2022 est décerné à Nicole Miller, directrice générale et co-responsable des ventes institutionnelles du groupe Taux, changes et matières premières (FICC, Fixed Income, Currencies and Commodities) de National Bank Financial Markets, afin de récompenser ses contributions durables à l'inclusion, la diversité des genres et la stimulation d'un changement organisationnel et culturel aux impacts mesurables.

Le WCM Rising Star Award reconnaît cinq professionnelles performantes ayant fait montre d'excellence et étant en bonne voie pour devenir des leaders dans le secteur financier canadien :

Kelsey Keane, vice-présidente des marchés de fonds propres chez Capital Markets, National Bank Financial Markets

Valeria Kolobashkina, directrice de la gestion des affaires et des stratégies d'actions mondiales chez Scotiabank Global Banking and Markets

Kaela Micak, directrice des opérations bancaires d'investissement chez TD Securities

Christiane (Tia) Peric, directrice de la syndication de dette pour les opérations bancaires d'investissement à l'échelle mondiale chez CIBC Capital Markets

Andrea Topić, directrice de l'optimisation et des aspects réglementaires chez National Bank Financial Markets



Le WCM Outstanding Volunteer Award est décerné à deux volontaires ayant démontré un leader leadership et un esprit d'initiative impressionnants ainsi qu'une forte détermination à atteindre l'égalité, la diversité et l'inclusion. Les lauréates de cette année sont les co-présidentes et fondatrices du tout nouveau Comité de pilotage pour les Prairies canadiennes de WCM :

Aimee Palmer, vice-présidente des ventes chez Aviso Wealth



June Zimmer, présidente régionale pour les Prairies canadiennes chez BMO Private Wealth



Les WCM Awards seront décernés lors d'une cérémonie qui se déroulera le 7 décembre 2022 au Toronto Region Board of Trade. Il est possible d'acheter des billets sur le site www.wcm.ca.

À propos de WCM

WCM (Women in Capital Markets) œuvre dans le but d'accélérer l'égalité, la diversité et l'inclusion dans le secteur financier canadien en partenariat avec d'importants courtiers détenus par des banques canadiennes, des courtiers indépendants et étrangers, des gestionnaires d'actifs, des cabinets d'assurance, de grands régimes de retraite, des agences de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. En tant qu'organisation à but non lucratif fondée en 1995, notre communauté est passée à 3 700 membres professionnels et étudiants, et nos initiatives ont eu un impact sur la carrière d'innombrables étudiants et professionnels à travers le pays. Pour en savoir plus, consultez le site wcm.ca.

Contact auprès des médias :

Catherine Kieran

WCM Communications

media@wcm.ca

(647) 255-9864, ext. 121