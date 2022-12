Persbericht Biocartis Group NV: Kennisgeving van Verplichte Conversie aan de Obligatiehouders

English Dutch

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

5 december 2022, 17:40 CET

Kennisgeving van Verplichte Conversie aan de Obligatiehouders

Bepalingen met een hoofdletter in deze kennisgeving die niet werden gedefinieerd zullen de betekenis hebben daaraan gegeven in de Voorwaarden van de Obligaties

Mechelen, België, 5 december 2022 – Deze aankondiging is een kennisgeving (de "Kennisgeving van Verplichte Conversie aan de Obligatiehouders") overeenkomstig, respectievelijk, Voorwaarde 5(m)(v) van de bepalingen en voorwaarden van de 4,00% converteerbare obligaties met vervaldatum 2024/2027 ("Bestaande Converteerbare Obligaties") (ISIN BE0002651322) en Voorwaarde 6(b)(v) van de bepalingen en voorwaarden van de 4,50% nieuwe junior gewaarborgde (second lien) converteerbare obligaties met vervaldatum 2024/2026 ("Nieuwe Converteerbare Obligaties")(ISIN BE6338582206) (tezamen, de "Voorwaarden van de Obligaties") uitgegeven door Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART).

De Vennootschap kondigt vandaag aan dat de de Herkapitalisatie Transacties (zoals die term wordt gedefinieerd in de Voorwaarden van de Obligaties) werden voltooid op vrijdag 2 december 2022 (de "Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties").

In overeenstemming met de Voorwaarden van de Obligaties resulteert het plaatsvinden van de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties in een aantal gevolgen voor houders van Bestaande Converteerbare Obligaties en/of Nieuwe Converteerbare Obligaties, inclusief, (maar niet beperkt tot):

de automatische verlenging van de Eindvervaldata van dergelijke Obligaties tot 9 november 2026 (in het geval van Nieuwe Converteerbare Obligaties) en 9 november 2027 (in het geval van Bestaande Converteerbare Obligaties);





de aanvang van de Obligatiehouder Conversie Optieperiode voor de Nieuwe Converteerbare Obligaties vanaf de Verplichte Conversie Datum (zoals gedefinieerd in de bepalingen en voorwaarden van de Nieuwe Converteerbare Obligaties) op vrijdag 16 december 2022. Overeenkomstig Voorwaarde 6(b)(v) van de bepalingen en voorwaarden van de Nieuwe Converteerbare Obligaties geeft de Vennootschap hierbij kennis aan de Obligatiehouders dat de laagste prijs per Aandeel aan dewelke Aandelen werden verkocht aan investeerders in het kader van de Vereiste Uitgifte van de Topco Aandelen EUR 0,75 per Aandeel bedraagt. Bijgevolg bedraagt de initiële "Conversieprijs van de Obligatiehouder Conversie Optie" (zoals gedefinieerd in de bepalingen en voorwaarden van de Nieuwe Converteerbare Obligaties) EUR 1,125 per Aandeel; en





de Verplichte Conversie van 10% van de uitstaande hoofdsom onder elk van de Bestaande Converteerbare Obligaties en de Nieuwe Converteerbare Obligaties. Voor de Verplichte Conversie van de Bestaande Converteerbare Obligaties bedraagt de toepasselijke Conversie Prijs op de Conversie Datum EUR 12,8913 per Aandeel, de Verplichte Conversie Prijs voor de Nieuwe Converteerbare Obligaties bedraagt eveneens EUR 12,8913 per Aandeel.





De bovenvermelde Verplichte Conversie zal 10 werkdagen in Brussel na de Voltooiingsdatum van de Herkapitalisatie Transacties plaatsvinden. Bijgevolg is de Verplichte Conversie Datum (in geval van Nieuwe Converteerbare Obligaties) en de Conversie Datum (in geval van Bestaande Converteerbare Obligaties) (beiden zoals gedefinieerd in de Voorwaarden van de Obligaties) vrijdag 16 december 2022.

In overeenstemming met de Voorwaarden van de Obligaties, dienen Obligatiehouders de volgende formaliteiten te vervullen om daadwerkelijke levering te bekomen van de conversieaandelen die worden uitgegeven ingevolge de voormelde Verplichte Conversie:

een correct vervolledigde en ondertekende Kennisgeving van Verplichte Conversie door de Investeerder dient door de Obligatiehouders aande Agent te worden bezorgd (met kopie aan de andere personen zoals vermeld in het formulier van Kennisgeving van Verplichte Conversie door de Ivesteerder) tegen 17:00 CET op de Cut-Off Datum op vrijdag 9 december 2022 . Teneinde de Kennisgeving van Verplichte Conversie door de Investeerder te vervolledigen is het mogelijk dat een Obligatiehouder contact dient op te nemen met de financiële instelling waarbij de betreffende Obligaties worden aangehouden voor ondersteuning bij het aanleveren van de vereiste gegevens betreffende bank- en effectenrekeningen; en





. Teneinde de Kennisgeving van Verplichte Conversie door de Investeerder te vervolledigen is het mogelijk dat een Obligatiehouder contact dient op te nemen met de financiële instelling waarbij de betreffende Obligaties worden aangehouden voor ondersteuning bij het aanleveren van de vereiste gegevens betreffende bank- en effectenrekeningen; en de Obligatiehouder dient de financiële instelling waarbij de betreffende Obligaties worden aangehouden te verzoeken om een bewijs dat de Obligaties, zoals beschreven in de ingediende Kennisgeving van Verplichte Conversie door de Investeerder, bij haar worden aangehouden en door haar geblokkeerd werden. Dit bewijs dient te bestaan uit ofwel een blokkeringsattest uitgegeven door de betreffende financiële instelling waarbij de Obligaties worden aangehouden, of door bewijs door de erkende rekeninghouder binnen het NBB-SSS vereffeningssysteem waarbij de Obligaties worden aangehouden, bezorgd via "swift messaging" rechtstreeks aan de Agent. Dergelijk bewijs dient de Agent te bereiken ten laatste tegen 17:00 CET op maandag 12 december 2022.





Een exemplaar van het meest recente formulier van Kennisgeving van "Verplichte Conversie door de Investeerder" kan verkregen worden bij de Agent (via haar aangewezen kantoor of via regulations@belfius.be) of rechtstreeks via de Vennootschap (via rdegrave@biocartis.com).

Indien een Obligatiehouder de formaliteiten niet respecteert tegen de relevante deadlines zullen de betreffende aandelen verkocht worden door de Aandelenvereffeningsagent en zullen de opbrengsten (voor zover die er zijn, na aftrek van o.a. de kosten van dergelijke procedure) evenredig verdeeld worden onder de betreffende Obligatiehouders. In dit verband moedigt de Vennootschap de Obligatiehouders die nog niet eerder contact hadden met de Vennootschap in het kader van de Herkapitalisatie Transacties, aan dringend contact op te nemen met de Vennootschap.

De Voorwaarden van de Obligaties kunnen worden geraadpleegd, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke beperkingen, op https://investors.biocartis.com/nl/converteerbare-obligaties.

Meer informatie:

Renate Degrave

Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis

e-mail rdegrave@biocartis.com

tel +32 15 631 729

gsm +32 471 53 60 64

