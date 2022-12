Quadient SA - Solide performance au 3e trimestre grâce à un bon niveau de revenus liés aux souscriptions et malgré des retards dans les projets de consignes colis automatiques aux Etats-Unis

English French

Solide performance au 3e trimestre grâce à un bon niveau de revenus liés aux souscriptions et malgré des retards dans les projets de consignes colis automatiques aux Etats-Unis

Chiffre d’affaires de 79 3 M€ sur les 9 premiers mois de 2022, en hausse de 5,6 % en données publiées par rapport aux 9 premiers mois de 2021, soit une croissance organique de 0,8% 1 .

La croissance organique des revenus liés aux suscriptions a atteint 3,0%

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 270 M€, en hausse de 8,8% en données publiées et en croissance organique de 1,0%1, soit un taux légèrement supérieur au niveau de croissance organique atteint à la fin du premier semestre 2022.





Au niveau des Opérations Majeures :

Croissance organique de 5,2% du chiffre d’affaires de Intelligent Communication Automation au cours des 9 premiers mois de 2022, soutenue par une forte progression des revenus liés aux souscriptions (+1 7, 2 % en organique) . La base de revenus récurrents annuels est en croissance organique annualisée de 2 2 % à fin octobre 2022.

L'activité Mail-Related Solutions continue de démontrer sa résilience, affichant une légère décroissance organique de 0,6% au troisième trimestre, portant la performance organique à -0,4% sur les 9 premiers mois de 2022.

L'activité Parcel Locker Solutions a été stable au troisième trimestre (-0,2% en organique), la contribution positive du déploiement des contrats existants ayant été compensée par des retards aux Etats-Unis concernant à la fois des projets dans le secteur de la distribution et l'installation de consignes dans le secteur résidentiel. Sur les 9 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires est en repli organique de 1,8%.





Bonnes perspectives toujours attendues au 4ème trimestre dans l’ensemble des activités, mais qui ne compenseront pas pleinement la faible performance réalisée par les consignes colis au 3ème trimestre aux Etats-Unis

En données publiées, le chiffre d’affaire s et l’EBIT courant 2 du Groupe , en année pleine , sont attendu s en progression par rapport à 2021, le Groupe bénéficiant d’un effet de change favorable grâce au poids important et croissant de son activité aux Etats-Unis.

La croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice 2022 est désormais attendue à un niveau supérieur à 1%3, contre un niveau supérieur à 2% précédemment indiqué4.

Le Groupe attend désormais un EBIT courant2 pour l'ensemble de l'année 2022 en repli organique d'un niveau « low to mid-single digit » par rapport à 2021 alors qu'il anticipait jusqu'ici une croissance organique à « low to mid-single digit »3. La marge d'EBIT du second semestre 2022 est toujours attendue en forte amélioration par rapport au niveau du premier semestre 2022. Cependant, la croissance organique plus faible que prévue des revenus du troisième trimestre a conduit également le Groupe à actualiser ses prévisions d'EBIT courant en raison de son impact direct sur le niveau de profitabilité opérationelle.





Paris, le 5 décembre 2022,

Quadient (Euronext Paris: QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 et des 9 premiers mois de son exercice 2022 (période close le 31 octobre 2022).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Avec une forte croissance des revenus liés aux souscriptions et le bon niveau atteint en fin de période par notre base de revenus récurrents annuels, nous sommes satisfaits de la performance réalisée au troisième trimestre par nos activités software. Cette solide performance de notre plateforme SaaS confirme à nouveau l’intérêt que suscite notre offre produits. Elle s’est accompagnée d’un septième trimestre consécutif de forte résilience de nos activités liées au courrier, dont les revenus n’ont enregistré qu’un très faible repli organique. Notre activité de consignes colis automatiques a, certes, été affectée par des décalages à 2023 de projets avec des acteurs du secteur de la distribution aux Etats-Unis mais elle est restée très dynamiquecomme en témoigne le bon niveau de commandes enregistrées au cours du troisième trimestre. Face à un environnement macro-économique plus incertain, il est important de souligner la pertinence de notre offre et la résilience de notre modèle économique. L’ensemble des solutions que nous proposons permettent aux entreprises et aux organisations de réaliser des économies substantielles en termes de temps et de coûts, tout en fournissant à leurs clients une expérience de tout premier plan. Je suis très fier du portefeuille de solutions intégré et équilibré que nous avons réussi à construire et tout à fait confiant dans notre capacité à délivrer un bon niveau de croissance organique au quatrième trimestre. »

BON NIVEAU DE CROISSANCE EN DONNÉES PUBLIÉES, CROISSANCE ORGANIQUE EN LIGNE AVEC CELLE DU PREMIER SEMESTRE

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 793 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de 2022, en hausse de 5,6% en données publiées par rapport aux 9 premiers mois de 2021. Cette progression reflète une croissance organique de 0,8%, un effet de change positif de +6,7% et un effet de périmètre négatif de -2,2%. Les changements de périmètre sont relatifs à l’acquisition de Beanworks en mars 2021, à la cession de l’activité de systèmes d’emballage automatique en juillet 2021, ainsi qu’aux cessions plus récentes des activités Graphiques dans les pays Nordiques et des activités Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Chiffre d’affaires consolidé

En millions d’euros 9M 2022 9M 2021 Variation Variation organique1 Opérations Majeures 749 689 +8,6% +0,7% Intelligent Communication Automation 166 147 +12,7% +5,2% Mail-Related Solutions 518 481 +7,8% (0,4)% Parcel Locker Solutions 65 62 +4,8% (1,8)% Opérations Annexes 45 62 (28,5)% +2,0% Total Groupe 793 752 +5,6% +0,8%





En millions d’euros 9M 2022 9M 2021 Variation Variation organique(1) Opérations Majeures 749 689 +8,6% +0,7% Amérique du Nord 442 378 +17,0% +3,0% Principaux pays européens(a) 267 274 (2,5)% (3,2)% International(b) 40 38 +5,7% +5,2% Opérations Annexes 45 62 (28,5)% +2,0% Total Groupe 793 752 +5,6% +0,8% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(b) Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon et les activités Intelligent Communication Automation en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Opérations Majeures

Le chiffre d’affaires des Opérations Majeures a atteint 749 millions d’euros (94% du chiffre d’affaires total) au cours des 9 premiers mois de 2022, enregistrant une croissance publiée de 8,6% et une croissance organique de 0,7%, ce qui représente une légère amélioration par rapport à la croissance des 6 premiers mois de l’année. La croissance organique des revenus liés aux souscriptions est restée solide, atteignant 2,9% au cours des 9 premiers mois de 2022. Ceux-ci représentent 71% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures contre 70% sur les 9 premiers mois de l’année 2021, confirmant la nature récurrente du modèle économique de Quadient.

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord (59% des Opérations Majeures) s’est élevé à 442 millions d’euros, en croissance organique de 3,0%. La croissance organique à deux chiffres des revenus liés à l’activité Intelligent Communication Automation ainsi que la croissance organique positive de l’activité Mail-Related Solutions portée par de fortes ventes d’équipements ont été les principaux contributeurs de cette bonne performance. L’activité Parcel Locker Solutions a en revanche enregistré un recul organique dans cette zone géographique. Celui-ci s’explique par un plus faible niveau d’installations de consignes colis sur le marché résidentiel américain du fait de retards dans le secteur de la construction de logements neufs, par des décalages de projets repoussés à 2023 dans le secteur de la distribution, ainsi que par une base de comparaison élevée correspondant à la fin du déploiement d’un important contrat pour le compte d’un distributeur américain au premier trimestre 2021.

Les Principaux pays européens (36% des Opérations Majeures) ont réalisé un chiffre d’affaires de 267 millions d’euros en repli organique de 3,2%. Cette performance reflète principalement un faible repli organique de l’activité Mail-Related Solutions et, dans une moindre mesure, une baisse des revenus de ventes de licences pour ce qui concerne l’activité Intelligent Communication Automation, le Groupe poursuivant sa transition vers un modèle économique de ventes d’abonnements en mode SaaS. L’activité Parcel Locker Solutions continue d’afficher une croissance organique positive essentiellement portée par la poursuite des installations liées aux contrats récemment signés dans la région ainsi que par les premiers revenus liés au déploiement du réseau ouvert au Royaume-Uni.

Le segment International (5% des Opérations Majeures) a enregistré un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, en croissance organique de 5,2%. Cette croissance provient à la fois de l’activité Intelligent Communication Automation et de l’activité Parcel Locker Solutions.

Intelligent Communication Automation

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint à 166 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2022, enregistrant une croissance de 12,7% en données publiées et une croissance organique de 5,2%. La pénétration du marché des PME s’est accélérée au troisième trimestre, les solutions de gestion des factures entrantes et sortantes restant très bien orientées avec une croissance d’environ 65% par rapport au troisième trimestre 2021, portée notamment par un bon niveau de ventes croisées générées par les équipes commerciales de l’activité Mail-Related Solutions. L’activité dédiée aux grandes entreprises s’est également bien comportée.

La hausse des revenus liés aux souscriptions est restée très soutenue, avec une croissance organique de 17,8% au troisième trimestre 2022 après une croissance de 16,9% au premier semestre (soit +17,2% au total sur les 9 premiers mois de l’année). Les revenus liés aux souscriptions représentent désormais 75% du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation contre 67% au cours des 9 premiers mois de 2021. Ceci illustre le succès du basculement du modèle économique des ventes de licences vers les abonnements en mode SaaS, les ventes de licences ayant d’ailleurs baissé de 43,1% en organique au cours des 9 premiers mois de 2022.

La base de revenus récurrents annuels a atteint 179 millions d’euros à la fin des neuf premiers mois de 2022 contre 145 millions d’euros à la fin de l’exercice 20215 (+22% en organique sur une base annualisée). Illustrant également le changement de modèle économique évoqué ci-dessus, la proportion de clients abonnés en mode SaaS représentait 79% de la base de clients à la fin du troisième trimestre 2022. Enfin, les ventes de services professionnels ont légèrement baissé, enregistrant un repli organique de 2,8% du fait de l’évolution du mix produit.

Mail-Related Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions s’est élevé à 518 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de 2022, en croissance de 7,8% en données publiées et quasiment stable en organique (-0,4%) par rapport aux 9 premiers mois de 2021 malgré une base de comparaison relativement élevée (croissance organique de 2,8% au cours des 9 premiers de 2021 par rapport aux 9 premiers mois de 2020). La résilience enregistrée par l’activité Mail-Related Solutions au cours des derniers trimestres s’est poursuivie, soutenue par une croissance organique positive en Amérique du Nord tandis que le repli des Principaux pays européens est resté contenu.

A souligner, la poursuite des bonnes performances en ventes d’équipement qui s’établissent à +3,5% en organique au cours des 9 premiers mois de 2022, malgré une base de comparaison particulièrement élevée, (+17,6% en organique au cours des 9 premiers mois de 2021), et ceci malgré des difficultés rencontrées en matière de chaîne logistique qui ont occasionné des retards de livraison, ce qui se traduit par un niveau de carnet de commandes élevé à la fin de la période (en hausse de plus 20% par rapport à fin octobre 2021). Les principaux moteurs de cette remarquable performance sont les efforts d’innovation menés par le Groupe qui se matérialisent par un niveau élevé de placements d’équipements et une progression régulière de la pénétration de la nouvelle génération de produits au sein de la base installée, ainsi que les hausses de prix.

Les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 71% du chiffre d’affaires de Mail-Related Solutions, ont à nouveau fait preuve de résilience, enregistrant un repli organique limité de 1,9% au cours des 9 premiers mois de 2022. Cette performance s’explique en grande partie par la bonne résistance de la base installée et des contrats pluriannuels qui y sont associés, ceux-ci bénéficiant pour une large part de formules d’indexation, tandis que les revenus basés sur le niveau d’utilisation des équipements sont restés soutenus.

Parcel Locker Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint 65 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de 2022, en croissance de 4,8% en données publiées et en recul organique de 1,8% et par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

La volatilité des ventes de consignes colis automatiques reste élevée comme en témoigne la baisse organique de 14,2% enregistrée au troisième trimestre 2022, consécutive à un bon deuxième trimestre, en progression organique de 25,1%, et à un faible premier trimestre, en recul organique de 47,7%, un recul qui s’explique par une base de comparaison élevée correspondant à la dernière phase de déploiement d’un important contrat avec un distributeur nord-américain au premier trimestre 2021. Au total, sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2022, les ventes d’équipement ressortent en baisse organique de 18,0%. La performance plus faible enregistrée au troisième trimestre s’explique par le moindre niveau d’installations de nouvelles consignes pendant la période, qui résulte principalement d’un allongement des délais pour les constructions de nouveaux logements dans le secteur résidentiel américain. La performance a également été affectée par le décalage à 2023 de certains projets dans le secteur de la distribution aux Etats-Unis.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 8,7% grâce à la poursuite du déploiement de contrats existants, principalement en Europe, avec une accélération à la fois en France et au Royaume-Uni, tandis que le taux d’utilisation des consignes a continué de progresser, celui-ci atteignant 57% à la fin de la période. Les revenus liés aux souscriptions représentent désormais 61% du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2022. A fin octobre 2022, la base installée de consignes colis automatiques de Quadient s’élevait à de plus de 17 300 unités dans le monde.

Alors que certains projets dans le secteur de la distribution aux Etats-Unis ont été décalés à 2023, l’attractivité des consignes colis automatiques permettant une automatisation du dernier kilomètre dans le cadre des livraisons et du premier kilomètre dans le cadre des réexpéditions, reste toujours aussi forte, à la fois en termes de réduction de coûts et de bénéfices environnementaux, comme en témoigne à nouveau le niveau élevé des prises de commandes enregistrées, ce qui se traduit par une augmentation de plus de 65% du carnet de commandes à fin octobre 2022 par rapport à fin octobre 2021. Les deux tiers de ce carnet de commandes sont liés à l’augmentation des nouveaux logements au détriment des logements anciens dans le mix de l’activité résidentielle, les nouveaux logements étant affectés par un allongement des délais de construction. Un rattrapage du niveau d’installation des consignes est ainsi attendu pour 2023 et 2024.

La performance anticipée pour le quatrième trimestre devrait montrer une amélioration significative par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier, tirée par le déploiement des contrats existants et la contribution de nouveaux contrats récemment signés.

Opérations Annexes

Le chiffre d’affaires des Opérations Annexes s’est élevé à 45 millions d’euros au cours des 9 premiers mois de 2022, en croissance organique de 2,0% par rapport à la même période l’an dernier, mais en recul de 28,5% en données publiées. Ce recul est essentiellement le reflet de la cession de l’activité de systèmes d’emballage automatique en 2021 et de l’impact partiel des cessions des activités Graphiques dans les pays Nordiques et des activités Shipping intervenues en juin 2022. Les Opérations Annexes représentaient moins de 6% du chiffre d’affaires total des 9 premiers mois de 2022.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 270 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de 8,8% en données publiées et en croissance organique de 1,0% par rapport au troisième trimestre 2021. Les revenus liés aux souscriptions se sont inscrits en hausse de 2,8% sur une base organique, confirmant la bonne tendance observée depuis le début de l’année.

Le chiffre d’affaires des Opérations Majeures a atteint 257 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en croissance organique de 0,9% par rapport au troisième trimestre 2021. L’Amérique du Nord a enregistré une solide croissance organique de 4,2% grâce à la forte contribution de l’activité Intelligent Communication Automation, en croissance à deux chiffres, et à une croissance organique positive de l’activité Mail-Related Solutions. Le segment International a enregistré une croissance organique de 0,5% tandis que les Principaux pays européens ont connu un repli organique limité, avec une baisse de 3,2% reflétant principalement une contribution plus faible de l’activité Mail-Related Solutions.

L’activité Intelligent Communication Automation a vu son chiffre d’affaires croître de 6,3% en organique à 58 millions d’euros, la croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions ayant plus que compensé la nouvelle forte baisse des ventes de licences. L’activité Mail-Related Solutions a continué de faire preuve d’une forte résilience, son chiffre d’affaires ayant atteint 176 millions d’euros, en décroissance organique de seulement 0,6% malgré des difficultés de chaîne logistique. L’activité Parcel Locker Solutions a réalisé un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros au troisième trimestre 2022, ce qui représente une décroissance organique de 0,2% par rapport au troisième trimestre 2021, l’installation de nouvelles consignes étant affectée par l’allongement des délais de construction de nouveaux logements dans le secteur résidentiel américain. Des retards de certains projets dans le secteur de la distribution aux Etats-Unis ont également un impact négatif à court terme sur la croissance organique de cette activité.

Les Opérations Annexes ont réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en baisse de 19,4% en données publiées du fait des changements de périmètre, mais en croissance organique de 2,7%.

BONNES PERSPECTIVES RÉITÉRÉES POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE, MAIS INSUFFISANTES POUR COMPENSER LA FAIBLE PERFORMANCE DES CONSIGNES AUTOMATIQUES AUX ETATS-UNIS AU TROISIÈME TRIMESTRE

En données publiée, le chiffre d’affaires et l’EBIT courant2 du Groupe de l’exercice 2022 sont attendus en progression par rapport à l’année dernière, bénéficiant d’un effet de change favorable grâce à la présence importante croissante du Groupe aux Etats-Unis.

Actualisation des perspectives 20224

Le Groupe maintient ses attentes à la fois de bonnes performances du niveau d’activité dans chacune de ses Solutions au quatrième trimestre , ainsi qu’une progression de sa profitabilité au second semestre par rapport au niveau enregistré au premier semestre 2022 . Intelligent Communication Automation a réalisé une performance solide au troisième trimestre en termes de croissance des revenus liés aux souscriptions et cette tendance positive devrait se poursuivre, soutenue par le bon niveau atteint par la base de revenus récurrents annuels. Mail-Related Solutions a également réalisé un bon trimestre, avec un repli organique limité, grâce aux récents lancements de produits et à la résilience de la base installée qui continuent de stimuler la demande. Le Groupe s’attend à ce que cette tendance positive se poursuive au quatrième trimestre. Après un troisième trimestre décevant pour Parcel Locker Solutions aux Etats-Unis, le déploiement des contrats existants et la contribution de nouveaux projets devraient permettre un retour à une forte croissance au quatrième trimestre. Compte tenu, du niveau de revenus plus faible qu’attendu au troisième trimestre pour Parcel Locker Solutions et du niveau incertain de la la réduction du carnet de commandes au quatrième trimestre la croissance organique anticipée pour l’ensemble de l’exercice 2022 est désormais attendue à plus de 1% contre plus de 2% attendus précédemment et cela même si le Groupe continue d’attendre au quatrième trimestre une performance solide pour l’ensemble de ses Solutions. La marge d’EBIT courant du second semestre est toujours attendue en amélioration significative par rapport au niveau du premier semestre grâce à :

La marge d'EBIT courant du second semestre est toujours attendue en amélioration significative par rapport au niveau du premier semestre grâce à :

i) la poursuite de l’impact positif des hausses de prix, ainsi qu’une base de comparaison plus favorable pour les coûts de logistique

ii) une profitabilité en hausse de la base installée aussi bien pour les activités SaaS que pour les consignes colis automatiques, et

iii) la marge de profitabilité de l’activité Mail-Related Solutions qui devrait rester élevée.





Cependant, la croissance plus faible qu’attendu du chiffre d’affaire du troisième trimestre, ainsi que l’impact de l’inflation salariale et des investissements relatifs au lancement de nouveaux produits qui pèsent sur les marges (comme ce fut le cas au premier semestre 2022), conduisent à une approche plus prudente concernant la prévision de la rentabilité opérationnelle du Groupe. Par conséquent, l’EBIT2 courant de l’ensemble de l’exercice est désormais attendu en repli organique à un niveau « low to mid-single digit » par rapport à 2021 alors qu’il était précédemment attendu en croissance organique à un niveau « low to mid-single digit ».

Objectifs 2021-2023 confirmés

Les objectifs pour la période 2021-2023 sont confirmés, à savoir un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires de 3% minimum et un taux de croissance organique6 annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à un niveau au moins égal à « mid-single digit ».





FAITS MARQUANTS

YayPay by Quadient reconnue Leader Technologique dans l’étude SPARK Matrix 2022 des solutions de gestion des comptes clients

Le 26 octobre 2022, Quadient a annoncé que sa solution cloud YayPay by Quadient a été listée parmi les Leaders Technologiques 2022 par Quadrant Knowledge Solutions, dans son étude SPARK Matrix du marché mondial des applications de gestion des comptes clients.

L’étude SPARK Matrix™: Accounts Receivable Applications 2022 de Quadrant Knowledge Solutions livre une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial, les principales tendances et un panorama des offreurs de solutions du marché. Elle intègre une analyse comparative et un classement des principaux fournisseurs via sa matrice SPARK Matrix. Les informations stratégiques qu’elle contient permettent aux utilisateurs d'évaluer les performances des différents fournisseurs, leurs avantages relatifs et leur position sur le marché.

Quadient lance une nouvelle solution de mise sous pli compacte, accompagnée d’un logiciel cloud de suivi et de garantie d’intégrité

Le 17 octobre 2022, Quadient a annoncé le lancement mondial de sa nouvelle solution de mise sous pli DS-77 iQ, modulaire et compacte, et du logiciel de gestion du courrier docsecure de Quadient, la seule solution en boucle fermée entièrement basée sur le cloud qui assure le suivi de l'intégrité des documents à chaque étape, y compris la preuve que chaque document a été correctement traité.

Quadient reçoit le prix Tech Cares 2022 de TrustRadius pour son programme de responsabilité sociétale d'entreprise

Le 10 octobre 2022, Quadient a annoncé que la plateforme de recherche et d'évaluation TrustRadius lui a décerné un prix à l’occasion des 2022 Tech Cares Awards. Ce prix, décerné pour la troisième fois, récompense les entreprises qui se sont surpassées dans leur politique de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) à l’égard de leurs employés et des communautés qui les entourent.

La stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient s'articule autour de cinq piliers : les équipes, les solutions, l'éthique et la conformité, l'environnement et la philanthropie. Ces piliers sont alignés sur les principes du Pacte Mondial des Nations-Unies, que Quadient s'est engagée à respecter, soutenir et promouvoir en y adhérant en 2021. Devenir un membre signataire implique également de prendre des mesures pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, dont huit font déjà l'objet d'un engagement de la part de Quadient.

Quadient lance une solution SaaS d’envoi et de paiement de factures électroniques pour les petites et moyennes entreprises

Le 5 octobre 2022, Quadient annonce le lancement de Quadient Impress Invoice, un logiciel en mode SaaS (Software-as-a-Service) qui automatise la préparation et la délivrance des factures en toute sécurité et conformité. Impress Invoice comporte des fonctions intégrées de présentation et de diffusion électroniques des factures et en facilite le paiement, permettant ainsi aux entreprises d'être payées plus rapidement tout en offrant à leurs clients un service plus pratique, générateur de satisfaction. Impress Invoice est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni et sera lancé en France, en Allemagne et dans d'autres pays européens d'ici la fin de l'année.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Relais Colis installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l’enseigne Carrefour

Le 1er décembre 2022, Quadient a annoncé que Relais Colis, acteur majeur du point relais en France, installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l’enseigne Carrefour. Relais Colis a partagé l'annonce ci-dessous sur leur site web.

Le Top 250 des éditeurs de logiciels français place Quadient en cinquième position dans la catégorie « éditeurs horizonta»

Le 25 novembre 2022, Quadient a annoncé son classement à la 5e place du Top 250 édition 2022 dans la catégorie des éditeurs horizontaux, et à la quinzième place du classement général.

Esker et Quadient développent une plateforme de facturation électronique, partenaire de l’État

Le 21 novembre 2022, Esker et Quadient ont annoncé leur positionnement en tant que future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l’administration.

Quadient et Esker collaborent depuis plus de 7 ans au sein de leur filiale commune NCS, un partenariat stratégique qui permet à Quadient de s’appuyer sur le savoir-faire technologique d’Esker pour accompagner les entreprises dans l’automatisation et la dématérialisation de leurs factures clients et factures fournisseurs. Cette nouvelle synergie au sein de NCS vient renforcer cette collaboration, et garantira aux entreprises de toutes tailles une transition sereine et sécurisée de la gestion de leurs factures vers une mise en conformité aux futures obligations réglementaires dictées par l’administration fiscale, selon le calendrier défini, qu’elles soient reçues ou transmises par courrier, par email au format PDF, via un portail, en EDI ou autre.

Quadient lance les consignes colis Parcel Pending en Irlande pour soutenir la modernisation du secteur de l'immobilier résidentiel

Le 8 novembre 2022, Quadient a annoncé le lancement de Parcel Pending by Quadient en Irlande. Avec le déploiement à travers le pays de ses consignes intelligentes, sécurisées et en libre-service, ainsi que la mise à disposition d’un centre d'assistance doublé d’une équipe technique dédiés, Quadient compte aider l'économie irlandaise à tirer parti du boom immobilier en simplifiant la livraison des colis et en améliorant l'expérience des habitants.

Alors que la Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) prévoit la construction de 50 000 nouveaux logements entre 2022 et 2023, Quadient pourra aider les promoteurs et gestionnaires immobiliers à transformer la réception de colis: en mettant à disposition un emplacement sécurisé pour les livraisons de colis des résidents, avec un accès 24 h/24 et 7 jours/7 ; en libérant du temps que les gestionnaires d'immeuble pourront consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée ; et en réduisant l'empreinte physique et environnementale de la livraison des colis.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBCAST

Quadient organise une conférence téléphonique et un webcast à partir de 18h00, heure de Paris (17h00 heure de Londres) ce jour.

Le webcast sera accessible en cliquant sur le lien suivant : Webcast.

La conférence téléphonique sera accessible aux numéros suivants :

▪ France : +33 (0) 1 70 37 71 66;

▪ États-Unis : +1 212 999 6659;

▪ Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200;

Mot de passe : Quadient

Le webcast restera accessible en réécoute sur le site Internet du Groupe, rubrique Relations Investisseurs, pendant un délai de 1 an.

AGENDA FINANCIER

27 mars 2023 : Publication des résultats 2022 et chiffre d’affaires du T4 2022 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris).





***

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur: https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com







Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Annexes

Évolution du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022

En millions d’euros T3 2022 T3 2021 Variation Variation organique1 Opérations Majeures 257 232 +10,8% +0,9% Intelligent Communication Automation 58 51 +15,0% +6,3% Mail-Related Solution 176 160 +9,8% (0,6)% Parcel Locker Solutions 22 21 +7,8% (0,2)% Opérations Annexes 13 16 (19,4)% +2,7% Total Groupe 270 248 +8,8% +1,0%





En millions d’euros T3 2022 T3 2021 Variation Variation organique1 Opérations Majeures 257 232 +10,8% +0,9% Amérique du Nord 155 128 +21,7% +4,2% Principaux pays européens(a) 88 91 (3,1)% (3,5)% International(b) 13 13 +0,1% +0,5% Opérations Annexes 13 16 (19,4)% +2,7% Total Groupe 270 248 +8,8% +1,0% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(b) Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.





1 Le chiffre d’affaires du 9M 2022 est comparé au chiffre d’affaires du 9M 2021, à taux de change constants (impact de change favorable de 53 M€) auquel est ajouté prorata temporis le chiffre d’affaires de Beanworks et dont est déduit prorata temporis le chiffre d’affaires de l’activité de systèmes d’emballage automatique, des activités Graphiques dans les pays nordiques et de l’activité Shipping en France pour un montant consolidé de -18 M€ sur la période

Le chiffre d’affaires du Q3 2022 est comparé au chiffre d’affaires du Q3 2021, à taux de change constants (impact de change favorable de 23 M€) dont est déduit prorata temporis le chiffre d’affaires des systèmes d’emballage automatique, des activités Graphiques dans les pays nordiques et de l’activité Shipping en France pour un montant consolidé de -3 M€ sur la période

2 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions

3 Comparé au chiffre d’affaires annuel 2021, à taux de change constants, auquel est ajouté prorata temporis le chiffre d’affaires de Beanworks et dont est déduit prorata temporis le chiffre d’affaires des systèmes d’emballage automatique, des activités Graphiques dans les pays nordiques et de l’activité Shipping en France pour un montant consolidé de -21 M€

4 Les perspectives 2022 ont été publiées dans le communiqué de presse des résultats du premier semestre et du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2022, publié le 26 septembre 2022

5 Comparée à fin janvier 2021, la base de revenus récurrents annuels à fin octobre 2022 a bénéficié d’un effet de change favorable de 10,2 M€

6 Sur la base du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2020 hors reprise du complément de prix de Parcel Pending, (i.e. 145 millions d’euros) avec un effet de périmètre constituant une base proforma de 140 millions d’euros.

