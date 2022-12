Les Ulis, le 6 décembre 2022





Lexibook® élargit sa gamme d’ordinateurs éducatifs et dévoile son nouvel ordinateur portable bilingue (français/anglais) avec écran couleur !

Avec plus de 130 activités ludo-éducatives, cet ordinateur offre à l’enfant la possibilité de profiter d’une ergonomie inspirée de vrais ordinateurs portables, avec une souris et un clavier réaliste !

Un large choix d’activités pour apprendre et s’amuser simultanément !

La palette d’activités riches et variées qu’offre cet ordinateur portable est idéale pour distraire les enfants de manière intelligente et interactive. L’enfant se familiarise avec deux langues tout en s’amusant en autonomie !

Un ordinateur complet conçu pour apprendre, tester et améliorer ses connaissances !

Pédagogique, cet ordinateur aide les enfants à progresser facilement et rapidement dans de nombreux domaines scolaires tels que les langues, les mathématiques, la logique, la dactylographie et les sections musicales. Disponibles dans différents niveaux progressifs, ces activités permettent aux enfants de s’améliorer en continu.

Après l’effort, le réconfort !

Adapté aux plus de cinq ans, cet ordinateur comprend également de nombreux jeux pour s’amuser après l’apprentissage !

Voir la vidéo : https://youtu.be/zc57pTgRcIU

Le JC798i1 est en vente dans l’ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com au PVPC de 99,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .





Pièce jointe