EssilorLuxottica: Swarovski et EssilorLuxottica signent un accord de licence pour dix ans

Swarovski et EssilorLuxottica

signent un accord de licence pour dix ans

Wattens, Autriche et Charenton-le-Pont, France (6 décembre 2022 – 8h00) – Swarovski et EssilorLuxottica annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de licence exclusif pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes Swarovski Eyewear.

Cet accord se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2028, avec une option de renouvellement automatique pour cinq années supplémentaires. La première collection issue de cet accord sera lancée en septembre 2023.

Cet accord allie la créativité et le savoir-faire de Swarovski avec les connaissances, l’innovation et l’expertise d’EssilorLuxottica.

Ce partenariat repose sur la culture du luxe de Swarovski ainsi que sur son engagement durable à faire des lunettes un véritable accessoire de mode. Swarovski Eyewear, qui propose des designs inspirés par l’esthétique des bijoux de la marque, apporte une facette de plus à l’offre produit de Swarovski et vient compléter ses collections extraordinaires de bijouterie, de décoration d’intérieur et d’accessoires.

La première collection sera développée sous la direction de Giovanna Engelbert, Directrice de Création de Swarovski, et sera lancée à l’occasion de la saison automne-hiver 2023.

Alexis Nasard, Directeur Général de Swarovski, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir développer davantage notre activité Swarovski Eyewear, grâce à cet accord avec un leader d’envergure mondiale tel que EssilorLuxottica. Ceci est aligné avec notre stratégie tournée vers l’univers du luxe et constitue un partenariat tout à fait naturel pour nous, né d’une passion partagée pour la beauté des créations alliée à une qualité et un savoir-faire irréprochables. »

Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous lancer dans cette aventure avec Swarovski, une marque reconnue pour ses créations artistiques et son attention remarquable pour les détails. Nous avons toujours vu en chaque paire de lunettes un objet d’art à porter. C’est pourquoi nous avons une profonde affinité avec Swarovski et son histoire. »

A propos de Swarovski

Swarovski est un lieu où magie et science fusionnent. Swarovski unit toutes les branches de son organisation par une unique idée envoûtante et met en lumière un nouveau monde merveilleux de savoir-faire du cristal. Fondée en 1895 en Autriche, l’entreprise crée, fabrique et vend le cristal, les pierres précieuses, les Swarovski Created Diamonds et les zircones de la meilleure qualité au monde, des bijoux et accessoires ainsi que d’autres objets en cristal et accessoires de décoration intérieure. Une attitude responsable envers les humains et la planète a toujours fait partie intégrante de l’héritage de Swarovski. Cela se traduit aujourd’hui par le plan de durabilité bien établi de l’entreprise avec des programmes et des fondations axés sur la jeunesse, la promotion de l’autonomisation des personnes et la protection des ressources naturelles afin de générer un impact social positif.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 180 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires pro forma consolidé de 21,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus d’information : www.essilorluxottica.com

