EssilorLuxottica: Swarovski e EssilorLuxottica firmano un accordo di licenza decennale

Swarovski e EssilorLuxottica

firmano un accordo di licenza decennale

Wattens, Austria e Charenton-le-Pont, Francia (6 dicembre 2022 – ore 8:00) – Swarovski e EssilorLuxottica annunciano di aver firmato un accordo di licenza in esclusiva per lo sviluppo, il design, la produzione, e la distribuzione a livello globale degli occhiali Swarovski Eyewear.

L’accordo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni. La prima collezione sarà disponibile sul mercato da settembre 2023.

Questo accordo mette insieme la creatività e il savoir-faire di Swarovski con l’artigianalità, l’innovazione e le competenze di EssilorLuxottica.

La partnership nasce dalla volontà di Swarovski di fare dell’occhiale un accessorio di punta. Gli occhiali, che traggono ispirazione dal design dei suoi gioielli, aggiungono un’ulteriore sfaccettatura all’offerta Swarovski completando le straordinarie collezioni del brand che includono gioielli, home décor, e accessori.

La prima collezione sarà sviluppata sotto la guida creativa di Giovanna Engelbert, Creative Director di Swarovski, e lanciata in occasione della stagione FW23.

Alexis Nasard, Amministratore Delegato di Swarovski, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente il business degli occhiali Swarovski Eyewear con un leader di settore a livello globale come EssilorLuxottica. Questo accordo va nella direzione della nostra visione sempre più orientata al lusso e rappresenta una collaborazione strategica che nasce dalla passione condivisa per la bellezza del design unita all’eccellenza nella qualità e all’artigianalità”.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha aggiunto: “Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso con Swarovski, un brand conosciuto in tutto il mondo per il design sofisticato e la straordinaria attenzione al dettaglio. Abbiamo sempre concepito l’occhiale come un’opera d’arte da indossare: una visione, la nostra, che ci pone in perfetta sintonia con Swarovski e la sua storia”.

Swarovski è un mondo nel quale si fondono scienza e magia. Swarovski unisce tutte le divisioni della sua organizzazione in un’unica e affascinante visione, aprendo le porte a un nuovo mondo di maestria artigianale del cristallo. Fondata nel 1895 in Austria, l’azienda disegna, produce e vende la miglior qualità di cristallo al mondo oltre a gemme naturali, Swarovski Created Diamonds e zirconia. Gioielli e accessori, oltre a oggetti in cristallo e complementi per la casa completano l’offerta. Insieme alle sue consociate Swarovski Optik (dispositivi ottici) e Tyrolit (abrasivi), Swarovski Crystal Business costituisce il Gruppo Swarovski. Un rapporto responsabile con le persone e il pianeta è da sempre parte integrante dell’eredità del brand. Impegno che si traduce in un programma di sostenibilità attuato con successo dall’azienda, grazie a programmi di istruzione e fondazioni destinati ai giovani, atti a promuovere l’empowerment dell’umanità e preservare le risorse naturali per un impatto sociale positivo.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 180.000 dipendenti, nel 2021 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 21,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com.







