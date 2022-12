Lars Moesgaard skifter til Nykredit og træder ind i direktionen i Nykredit Bank - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

Lars Moesgaard skifter til Nykredit og træder ind i direktionen i Nykredit Bank

Lars Moesgaard tiltræder som direktør for Banking Retail i Nykredit. Det gør han med virkning fra senest den 1. juli 2023, hvor han samtidig bliver medlem af direktionen i Nykredit Bank A/S.

Lars Moesgaard kommer fra en stilling som administrerende direktør i Handelsbanken Danmark og en del af koncernledelsen i Handelsbanken Group gennem de seneste 8 år. I alt har han tilbragt 20 år i Handelsbanken Danmark i forskellige roller og har også haft en række bestyrelsesposter i bl.a. Lokalbolig A/S og BEC.

Henrik Rasmussen, der i dag er direktør for Banking Retail i Nykredit og medlem af direktionen i Nykredit Bank, har fået nyt job i Nykredit-koncernen som regionsdirektør for både Region Midtjylland og Region Syddanmark. Henrik fortsætter i Nykredit Banks direktion, frem til Lars Moesgaard tiltræder.

Stillingerne som regionsdirektør i Midtjylland og Syddanmark har været ledige, siden henholdsvis Henrik Damsgaard og Mogens B. Sørensen fratrådte deres stillinger. De to regioner fortsætter som selvstændige regioner.

Koncerndirektør med ansvar for Banking-området i Nykredit Tonny Thierry Andersen udtaler:

”Jeg ser frem til at få en kapacitet som Lars Moesgaard med på holdet. Lars har leveret markante og mærkbare resultater på det danske bankmarked og er kendt for en stærk kunde- og kreditkultur, der passer godt til de værdier og den kultur, der også præger os som foreningsejet finansiel virksomhed.”

”Vi har i en periode ledt efter den rigtige til at overtage den øverste ledelse af Region Syddanmark og Region Midtjylland, og det er svært at pege på nogen, der er mere kvalificeret til netop det, end Henrik er. Han kender Nykredit og vores værdier bedre end nogen andre, er blandt de dygtigste i landet til at drive bank og har et indgående kendskab til det midtjyske og syddanske marked, bl.a. fordi han har boet i området hele sit liv.”

