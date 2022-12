Overflytning af afdelinger fra Investeringsforeningen Multi Manager Invest til Værdipapirfonden Sparinvest, herunder suspensioner

Bestyrelsen i Sparinvest S.A. har på vegne af Værdipapirfonden Sparinvest den 29. juli 2022 besluttet at modtage afdelingerne Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder Akk. fra Investeringsforeningen Multi Manager Invest.



På ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest den 22. august 2022 blev det besluttet at afgive afdelingerne til Værdipapirfonden Sparinvest samt at etablere andelsklasser til afdeling Nye obligationsmarkeder Akk.

Finanstilsynet har af brev den 9. november 2022 givet tilladelse til overflytningen af afdelingerne.

I forbindelse med overflytningen vil det være nødvendigt at suspendere handlen i perioden 07.12.2022 - 14.12.2022, så sidste handelsdag for afdelingerne er 06.12.2022 og første handelsdag efter suspensionen vil være 15.12.2022 i nedenstående afdelinger:

ISIN DK0060254043 – Nye Obligationsmarkeder (MMINO)

ISIN DK0060254126 – Nye Obligationsmarkeder Akk. (MMINOA)

Suspension er nødvendig, da afdelingernes aktiver skal flyttes til nye depoter. Suspensionen er også nødvendig for at sikre, at investorerne i afdeling Nye obligationsmarkeder Akk. bliver placeret i den rigtige andelsklasse.

Afdeling Nye obligationsmarkeder Akk. får to andelsklasser, Nye obligationsmarkeder Akk. – KL A (oplistes på Nasdaq som Sparindex INDEX Nye obligationsmarkeder Akk. – i lighed med øvrige afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest) som vil være åben for offentligheden og noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, og Nye obligationsmarkeder Akk. – KL W som vil være unoteret og forbeholdt investorer, som har indgået aftale om porteføljepleje.





I dag har investorer, som har indgået aftale om porteføljepleje adgang til afdeling Nye obligationsmarkeder Akk. via investering i et unoteret feederinstitut til afdeling Nye obligationsmarkeder Akk. Under suspensionen vil investorerne i feederinstituttet blive indløst og samtidig få muligheden for at blive emitteret i Nye obligationsmarkeder Akk. – KL W.

Enheder inden overflytningen

ISIN Afdeling Shortname Handling i overflytningen DK0060254043 Nye obligationsmarkeder MMINO Overflyttes til Værdipapirfonden Sparinvest. Fortsætter med samme fondskode. DK0060254126 Nye obligationsmarkeder Akk. MMINOA Overflyttes til Værdipapirfonden Sparinvest. To andelsklasser etableres. Udbydes efterfølgende som Nye obligationsmarkeder Akk. – KL A med samme fondskode.

Enheder efter overflytningen

ISIN Afdeling Shortname Specifikationer DK0060254043 Sparindex INDEX Nye obligationsmarkeder SPVINO Børsnoteret DK0060254126 Sparindex INDEX Nye obligationsmarkeder Akk. – KL A SPVINOAKKKLA Børsnoteret DK0062263372 Nye obligationsmarkeder Akk. – KL W Ej relevant Unoteret

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen



Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted

Direktør